В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг планов России по выходу из программы МКС

Токио будет продолжать принимать меры для обеспечения безопасной эксплуатации Международной космической станции, заявил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Япония следит за ситуацией вокруг планов России по выходу из программы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в среду на регулярной пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара.

"По данным NASA, Россия пока не уведомила о своем уходе из проекта МКС, хотя США должны быть уведомлены заранее в соответствии с соглашением о сотрудничестве на Международной космической станции. Япония будет продолжать принимать соответствующие меры для обеспечения безопасной эксплуатации МКС, внимательно следя за ситуацией", - сказал он.

Ранее во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС.

В конце февраля текущего года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно. В настоящий момент соглашение предусматривает эксплуатацию МКС до 2024 года. Весной госкорпорация и РКК "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта РОСС.