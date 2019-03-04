The Atlantic (США): решение НАСА, которое не понравилось России

На Международной космической станции Соединенные Штаты управляют одной половиной, а Россия другой. Как правило, на высоте 400 километров над Землей сотрудничество является синонимом слова консенсус. Но недавно, когда США готовились к новому и в некоторой степени рискованному полету, Россия долго колебалась, решая, поддерживать ей или нет этот проект, сообщает американский журнал.

Партнеры по МКС разошлись во мнениях относительно важного американского пуска.

На Международной космической станции Соединенные Штаты управляют одной половиной, а Россия другой. У России, как и у США, сейчас на борту находится один космонавт. Как правило, на высоте 400 километров над Землей сотрудничество является синонимом слова консенсус. Но недавно, когда США готовились к новому и в некоторой степени рискованному полету, Россия долго колебалась, решая, поддерживать ей или нет этот проект.

В эти выходные Землю должен покинуть грузовой корабль. Ракета стартует с исторического мыса Канаверал, штат Флорида, и доставит на МКС капсулу с припасами. После прибытия капсулы находящиеся на борту станции астронавты заберут доставленное, погрузят туда все то, что надо вернуть на Землю, и закроют шлюз. Когда капсула отстыкуется, она вернется в атмосферу и упадет в Атлантический океан.

Этот полет, запланированный на субботнее утро, является решающим для американской космической программы. Если он пройдет хорошо, в следующий раз капсула отправится в космос с более ценным грузом: с людьми.

В 2014 году компании "Спэйсэкс" (SpaceX) и "Боинг" (Boeing) получили от НАСА многомиллиардные контракты на строительство транспорта нового поколения для астронавтов. Когда в 2011 году после 30 лет эксплуатации США прекратили полеты шатлов, американских астронавтов стали доставлять в космос российскими ракетами. А когда шатлы начали новую жизнь в качестве музейных экспонатов, НАСА обратилась за помощью к частному сектору. И вот настало время первого испытательного полета новой эпохи.

"Мы готовы лететь", - сказала на прошлой неделе на пресс-конференции руководитель программы НАСА Кейти Лудерс (Kathy Lueders).

Россия, со своей стороны, в этом не уверена.

Соединенные Штаты и Россия работают на МКС вместе с 13 другими странами. Они делятся информацией о работе на станции, в том числе, о подробностях полета "Спэйсэкс". На прошлой неделе руководство НАСА рассказало о том, что дало "Спэйсэкс" разрешение на запуск, однако у их коллег из российского космического агентства "Роскосмос" на сей счет было "иное мнение".

Разногласия возникли по поводу сближения капсулы с МКС. Стыкующиеся со станцией космические корабли оснащены бортовым программным обеспечением, которое предотвращает опасные аварии. У европейских, японских и прочих космических кораблей, осуществлявших стыковку с МКС, имеются собственные независимые системы, которые включаются в случае отказа главных компьютеров. Резервная аппаратура берет на себя управление и уводит космический корабль прочь от МКС во избежание столкновения.

У капсулы "Спэйсэкс" под названием "Кру Дрэгон" (Crew Dragon) нет таких системных настроек. Там ставка делается на дублирующие системы главного компьютеры.

Руководство НАСА заявило, что этой схемы достаточно, однако российские представители с этим не согласились. Их настороженность вполне понятна. Если сближение пойдет не так, как надо, это создаст опасность как для капсулы, так и для МКС.

"На борту МКС три человека, и поэтому корабль, который будет осуществлять с ней стыковку впервые, должен все сделать правильно, - сказал на прошлой неделе руководитель программы МКС Кирк Ширман (Kirk Shireman). - Он должен сработать. Люди, работающие по всей стране ради достижения успеха, прекрасно это понимают".

У России ушло несколько дней на то, чтобы рассмотреть доводы НАСА. В среду, когда до старта оставалось всего несколько дней, Роскосмос официально дал согласие на запуск и стыковку.

Маневр стыковки - это новая операция для "Спэйсэкс". Компания регулярно доставляет грузы на МКС на другом космическом корабле "Дрэгон 1". При приближении капсулы мощный робот-манипулятор МКС вытягивает свою руку и захватывает ее. Успех не гарантирован. В 2017 году во время сближения "Дрэгон" зафиксировал ошибку и автоматически прервал попытку стыковки, находясь всего в километре от станции. Капсула успешно пристыковалась со второй попытки на следующий день.

В отличие от "Дрэгона 1", "Кру Дрэгон" будет стыковаться со станцией через новый соединительный отсек, представляющий собой металлическое кольцо диаметром более полутора метров. "Спэйсэкс" доставила его на МКС в 2016 году. (Беспилотная капсула компании "Боинг" "Старлайнер" должна осуществить такой же полет в апреле.) Если "Кру Дрэгон" успешно проведет стыковку, он станет первым коммерческим космическим кораблем, который будет доставлять людей на МКС.

Заместитель руководителя пилотируемых программ НАСА Уильям Герстенмайер (William Gerstenmaier) сказал, что Роскосмос поднял этот вопрос в декабре, и признался, что "недостаточно усердно контактировал с ними", когда правительство на 35 дней прекратило свою работу, и 95% сотрудников НАСА временно ушли в отпуск. По мере приближения сроков исторического полета Герстенмайер возобновил консультации с русскими.

"Я поручил этой команде внимательнее посмотреть на систему обнаружения и распознавания неисправностей, а также на различные варианты действий в случае отказа… чтобы убедиться, что компьютеры все делают правильно, и чтобы у нас не возникла такая ситуация, когда корабль выключается или впадает в спячку, а сам продолжает сближение и просто сталкивается со станцией", - сказал он.

Даже до получения положительного ответа от России руководство НАСА было уверено в том, что противодействие запуску будет недолгим. Но непонятно, решилось бы американское агентство на запуск в том случае, если бы Роскосмос продолжил свое сопротивление. Две страны делят свой орбитальный дом почти 20 лет. Американские астронавты и российские космонавты вместе питаются и вместе выполняют свои скучные домашние обязанности на станции, такие как уборка. Когда в выходные дни на станцию прибудет капсула "Спэйсэкс", они вместе будут ее встречать.

Но в этом партнерстве присутствует элемент напряженности, вызванной земными политическими проблемами. Даже сейчас отношения между руководителями двух космических агентств далеко не идеальны. Прошлой осенью руководитель НАСА Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) побывал в России по приглашению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Брайденстайн попытался в январе пригласить Рогозина к себе, но потом отменил свое приглашение, поскольку некоторые члены конгресса заявили, что Рогозин, который является союзником Путина и ходит под американскими санкциями, не должен ступать на американскую землю. Рогозин был этим очень недоволен.

Затруднения возникли даже между Рогозиным и основателем "Спэйсэкс" Илоном Маском. На прошлой неделе Рогозин заявил российским СМИ, что "Спэйсэкс" вряд ли сможет делать ракетные двигатели лучше, чем Россия. "Маск не специалист в этом деле, - сказал Рогозин. - Он просто не понимает, о чем здесь речь". Маск ответил ему в Твиттере: "Я работаю главным инженером/конструктором в "Спэйсэкс" с первого дня".

Несмотря на бурные споры, метеорологи прогнозируют на субботу хорошую погоду на мысе Канаверал.

Марина Корен (MARINA KOREN)

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