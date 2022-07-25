Советник Байдена заявил, что США не планируют отправлять на Украину ракеты с дальностью до 300 км для РСЗО HIMARS

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У советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана журналисты поинтересовались о намерениях поставки ракет к универсальным установкам «Хаймарс», отправляемым на Украину. Основным вопросом был вопрос о том, насколько оправдаются ожидания Минобороны Украины по ракетам с дальностью до 300 км для этих РСЗО.

По словам Джейка Салливана, ракеты ATACMS, дальность поражения целей для которых составляет до 300 км, поставлять Украине в Вашингтоне не планируют. Американский чиновник в очередной раз заявил о том, что для «освобождения оккупированных украинских территорий» вполне достаточно и ракет того радиуса действия (75-80 км), которые Соединённые Штаты Америки Киеву поставляют.

В прессе США тем временем появились материалы о том, что администрация Байдена действительно опасается бесконтрольного применения этих боеприпасов – в первую очередь по городам на территории России. При этом в США пока отрицают, что в состав боевых расчётов РСЗО HIMARS на Украине входят американские военные. Также власти США пытаются отрицать и то, что несколько установок «Хаймарс» (как сообщало Минобороны России – четыре РСЗО) были уничтожены в ходе нанесения ударов по позициям ВСУ и иностранных наёмников.

Напомним, что ранее глава украинского военного ведомства г-н Резников заявил о том, что для начала контрнаступления ВСУ необходимо как минимум полсотни РСЗО «Хаймарс» и ещё столько же – «для деоккупации территории Украины». Ранее нечто подобное звучало касательно БПЛА «Байрактар»,ПЗРК «Стингер» и гаубиц M777.