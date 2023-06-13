Чем дальше в лес, тем слаще вкус победы

Ни Россия, ни Украина, ни Запад не готовы прекратить боевые действия

Российско-украинский конфликт еще год назад перешел в стадию классической «войны на истощение». При этом остается неясным, каким может быть ее исход.

РОССИЙСКАЯ ПОБЕДА

Очевидно, что изначально в Кремле ожидали совсем другого развития украинской кампании.

Наличие в российских элитах большой и влиятельной «партии мира» (на условиях восстановления статус-кво на 24 февраля 2022 года) создает теоретические предпосылки для согласия Москвы на переговоры о мире с возможными военными и политическими уступками со стороны России. Однако этому препятствует позиция абсолютного большинства населения страны в целом и представителей силовых структур в частности. Даже замораживание конфликта на нынешней стадии, не говоря уже о хотя бы частичном дальнейшем отступлении, будет расценено как тяжелое поражение и создаст руководству РФ огромные внутренние проблемы.

Другим важнейшим препятствием для согласия Кремля на переговоры является абсолютно непримиримая позиция Запада и Киева, которые требуют от Москвы полной и безоговорочной капитуляции, включая возмещение Украине материального ущерба – при этом уже практически гарантируя вступление Украины в НАТО сразу после окончания войны. Очевидно, что для Москвы такие условия неприемлемы даже частично.

Потери ВС и других силовых структур РФ в людях и технике хотя и велики, но далеко не критичны. Состояние же экономики и социальной сферы превосходит самые оптимистические ожидания. Более того, западные санкции объективно способствуют развитию российской экономики (особенно производящих секторов), а отнюдь не ее разрушению, как ожидали на Западе.

Уровень и качество жизни населения за пределами новых и приграничных с Украиной территорий практически никак не изменились по сравнению с довоенным периодом. Абсолютное большинство населения, как было сказано выше, требует не мира, а решительной победы.

Однако даже полное освобождение четырех новых регионов такой победой не станет, поскольку заведомо не будет признано Западом и Украиной, и война продолжится. Победой может стать лишь капитуляция противника с юридическим оформлением не только присоединения к России новых территорий, но и реального послевоенного нейтралитета Украины – то есть ее отказа как от прямого вступления в НАТО, так и от предоставления ей «гарантий безопасности» со стороны стран Запада, поскольку таковое, по сути, ничем не будет отличаться от вступления в НАТО.

Очевидно, что добиться всего этого можно будет только путем нанесения противнику полного военного поражения. Но для этого нужно задействовать гораздо больше усилий и ресурсов, чем сейчас. Кремль же явно не хочет этого делать, чтобы не подорвать экономику страны и социальную стабильность в обществе. Для России сейчас основной проблемой является нехватка людей в ВС и в военно-промышленном комплексе, и решение ее становится весьма сложной и нетривиальной задачей.

УКРАИНСКАЯ ПОБЕДА

Для Украины и поддерживающего ее Запада критерии победы очевидны. В военном плане это выход к границам 1992–2013 годов. В политическом плане – смена режима в Москве и скорее всего территориальная дезинтеграция РФ. Военное поражение России почти неизбежно и приведет к таким политическим последствиям внутри страны. Украина и Запад стремятся именно к этому и не собираются даже в минимальной степени смягчать свою позицию.

После срыва первоначальных замыслов Москва, похоже, до сих пор окончательно не выработала альтернативного плана продолжения украинской кампании. Но и Запад, сделавший ставку на крах российской экономики и последующие социальные волнения в России со сменой режима, а также на военное поражение ВС РФ, никакого альтернативного плана тоже не имеет.

Более того, выработать такой план весьма сложно. Первой причиной этого является прогрессирующая интеллектуальная деградация западных политических элит и экспертных кругов. Вторая причина – стороны конфликта не могут позволить себе проиграть. Как для России, так и для Украины военное поражение означает утрату государственности. Для Запада поражение Украины эквивалентно утрате (скорее всего безвозвратной) его всемирной экономической и политической гегемонии.

К тому же на Западе после событий весны и осени 2022 года политические и военные элиты убедили сами себя в том, что личный состав ВС РФ имеет крайне низкий уровень боевой и морально-психологической подготовки, а материальные ресурсы российской стороны практически исчерпаны. Поэтому военная победа Украины не просто реальна, но почти неизбежна – особенно при условии предоставления ей западного оружия.

Причем ряд западных систем (противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин», переносные зенитные комплексы (ПЗРК) «Стингер», беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Байрактар», орудия М777, реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS и М142 HIMARS, зенитные ракетные системы (ЗРС) IRIS-T, NАSAMS и «Пэтриот») всерьез рассматривались как некое «чудо-оружие», которому российская сторона ничего не сможет противопоставить и которое окончательно гарантирует победу украинской стороне.

Ни одна из перечисленных систем никаким «чудо-оружием», разумеется, не стала. Наибольшие проблемы российской стороне создали РСЗО М142 – но и их эффективность в последнее время заметно снизилась из-за ограниченности количества ракет GMLRS и успешного применения ВС РФ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) («Проблемы на фронте чудо-оружием не решить», «НВО», 02.12.22). В обозримом будущем, очевидно, выяснится, что «чудо-оружием» не являются и танки «Леопард-2», «Челленджер-2» и «Абрамс».

Из-за продолжавшегося на протяжении всего периода после распада СССР разоружения западных армий нынешний коллективный Запад (который шире, чем только НАТО) объективно не способен предоставить то количество боевой техники, которое необходимо Украине для достижения военной победы. Нынешнее же предоставление недостаточного по количеству и по качеству оружия, по сути, лишь способствует истощению военных ресурсов как Украины, так и Запада, хотя, разумеется, существенно затягивает боевые действия. Прямое участие ВС стран НАТО и других западных государств в войне возможным не представляется – из-за неготовности их обществ вообще и армий в частности к войнам, подразумевающим высокие потери.

Для Украины, воюющей в стиле СССР 1941–1942 годов (заваливание противника трупами собственных солдат как в наступлении, так и в обороне), людские потери в ближайшей перспективе значения не имеют. Но имеют значение потери в технике и расход боеприпасов. При этом для Киева чрезвычайно важна пропагандистская составляющая (в этом плане современная Украина также очень похожа на Советский Союз).

Из-за этого, в частности, так долго удерживался Бахмут/Артемовск, хотя с чисто военной точки зрения его давно следовало сдать. Причем на оборону Бахмута Украина истратила весьма значительные ресурсы, предназначенные для весеннего наступления, которое так в итоге и не состоялось (формально оно перенесено на лето).

Другой причиной бесконечного откладывания украинского наступления стало превосходство России в воздухе. Регулярные авиационные и ракетные удары по украинским силам в тылу, складам боеприпасов и ГСМ серьезно подорвали потенциал подготовленных для наступления группировок противника – и соответственно шансы на прорыв ими российской обороны.

ХВОСТ ВЕРТИТ СОБАКОЙ

Экономическая зависимость Украины от Запада на данный момент является почти абсолютной – но это проблема Запада, а не Украины, ибо ни при каком развитии событий Киев долги не вернет. Военная зависимость Украины от Запада уже гораздо меньше. Поставки западного оружия необходимы, но недостаточны, поэтому пока ВС Украины продолжают воевать в большей степени советской техникой.

Главное же в том, что в Европе сейчас только украинская армия способна противостоять российской армии. Ни одна европейская армия не выдержала бы даже двух-трех месяцев (а большинство армий – и одного месяца) той войны, которую уже 15 месяцев ведет Украина.

В политическом же плане, наоборот, Запад полностью зависит от Украины. Он стал заложником собственной пропаганды, представляющей Украину олицетворением добра и жертвой неспровоцированной агрессии, а Россию – воплощением Абсолютного Зла, совершающим множество чудовищных преступлений. Показать объективную картину происходящего (особенно с учетом исторических обстоятельств) теперь для западных элит практически невозможно.

Главное же в том, что, как было сказано выше, военное поражение Украины станет тяжелым (скорее всего – фатальным) геополитическим поражением Запада.

В итоге Украина уже давно превратилась в «хвост, который вертит собакой» и ни в коем случае не является бессловесной марионеткой Запада. Это стало ясно еще в тот период, когда президентом Украины был Порошенко и страна успешно саботировала настоятельные требования США и ЕС начать реальную борьбу с коррупцией.

Получая от Запада оружие и разведывательную информацию, Киев в значительной степени сам принимает решения, как использовать полученное. А Запад автоматически прощает Украине любые военные преступления или как минимум их игнорирует. Сейчас руководство Украины саботирует требования Вашингтона и Брюсселя начать наступление, требуя гораздо больше оружия, включая боевые самолеты.

Организовать успешное наступление против ВС РФ, которые отнюдь не истощены, не деморализованы и не разгромлены, без авиации действительно невозможно. Но поставка небольшого количества достаточно старых F-16А/В (пусть и в варианте MLU) потребует существенных затрат на создание наземной инфраструктуры и обучение летчиков и технического персонала, и при этом заведомо не приведет к перелому в войне.

Поставка же значительного количества по-настоящему современных западных боевых самолетов потребует огромных финансовых, технических и временных затрат и нанесет серьезный удар по потенциалу ВВС НАТО, на котором держится военная мощь Североатлантического блока вообще. И даже в этом случае успех Украине не гарантирован – хотя бы потому, что авиация США со времен вьетнамской войны («Фантомы» против «МиГов», «НВО», 24.03.23), а авиация европейских стран вообще никогда не встречалась с такой ПВО, какую имеет Россия.

Точные данные полностью засекречены всеми сторонами конфликта, но есть основания предполагать, что российская сторона несет гораздо меньшие потери, чем украинская. А производство боевой техники и боеприпасов в России больше, чем у всего коллективного Запада. При сохраняющейся социально-экономической стабильности в тылу и наличии практически неисчерпаемых природных ресурсов и запасов продовольствия это позволяет Кремлю, по сути, сколь угодно долго продолжать перемалывать украинские силы, не предпринимая активных наступательных действий и надеясь на военный, экономический и психологический слом противника.

Украинской стороне нужно либо замораживание конфликта (чтобы наращивать военный потенциал, не неся при этом потерь, а затем возобновить конфликт в выгодной для себя ситуации), либо переход к наступательным действиям. Поскольку успех наступления непосредственно против российских сил Украине совершенно не гарантирован, Киев может выбрать вариант удара по Белоруссии и/или Приднестровью, что радикально изменит ход войны.

Но в любом случае война будет продолжаться еще очень долго. А довоенная геополитическая ситуация (и тем более ситуация до 2014 года) уже совершенно точно не вернется никогда.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.