Американцы о поставках HIMARS Киеву: Украине нельзя доверять

WSJ: США тайно снизили дальность HIMARS перед отправкой на Украину

США ограничили дальность стрельбы поставляемых Украине систем HIMARS во избежание ударов по России и усиления напряженности, сообщает WSJ. Однако читатели издания сомневаются в том, что Киеву можно доверять, и не исключают эскалации конфликта.

Майкл Гордон

Гордон Луболд (Gordon Lubold)

Эксперты спорят насчет поставок Украине ракет большой дальности: сдержит ли они Путина или, наоборот, усугубят конфликт?

Вашингтон — США тайно изменили переданные Украине передовые ракетные установки HIMARS, чтобы исключить запуск ракет большой дальности по России, заявили американские официальные лица. По мнению администрации Байдена, эта мера предосторожности необходима для снижения риска полномасштабной войны с Москвой.

Начиная с июня США поставили украинским силам 20 пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и большое количество ракет со спутниковым наведением и дальностью почти 80 км. Ракеты GMLRS применялись для ударов по складам боеприпасов, логистическим объектам и командным центрам на территории Украины.

Однако у пусковых установок HIMARS есть уникальная особенность, ограничивающая их эффективность на поля боя. По словам чиновников США, Пентагон доработал их так, чтобы исключить запуск ракет большой дальности, в том числе тактического комплекса ATACMS дальностью 320 км.

Изменения, о которых ранее умалчивалось, — знак, что администрация Байдена пытается нащупать равновесие между поддержкой украинских сил и риском эскалации против Москвы. Кроме того, этот шаг отражает опасения администрации, что ее украинский партнер нарушит обещания не наносить удары по территории России американским оружием.

В понедельник прогремели взрывы на двух российских авиабазах, на одной из которых базируются дальние бомбардировщики. Минобороны России заявило, что за атаками, в результате которых были повреждены два самолета и погибли трое военнослужащих, стоят украинские беспилотники. При этом нет никаких доказательств, что в ходе ударов использовалось предоставленное США оружие.

Киев официально не взял на себя ответственность за нападение, но украинские чиновники намекнули, что у них есть возможность нанести удар вглубь России. В ответ Москва нанесла по Украине ракетные удары.

США до сих пор воздерживались от поставок Киеву ракет большой дальности ATACMS. Как бы то ни было, из-за внедренных доработок Украина не сможет использовать пусковые американские установки HIMARS для запуска ATACMS, даже если Киев приобретет их из других источников — например, у других партнеров США. Кроме того, заверили чиновники, Украина не сможет использовать эти пусковые установки для запуска других ракет большей дальности, даже если Киеву удастся произвести их самому или приобрести на стороне.

Пентагон комментировать модификации аппаратного и программного обеспечения отказался.

"Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам, — сказал официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. — США по-прежнему намерены предоставлять Украине необходимые средства для противодействия России".

Белый дом, принимавший, по словам представителей администрации, ключевые решения по вооружениям для Украины, от комментариев также отказался. Отказались от комментариев и украинские военные.

Администрация Байдена неоднократно заявляла, что решения о возможном дипломатическом урегулировании с Россией будут предприниматься исключительно Киевом, и что цель Вашингтона — обеспечить Украине сильнейшую позицию на мирных переговорах. Однако именно военная поддержка США и союзников определяет возможности и перспективы Украины на поле боя.

С тех пор, как в феврале Россия сосредоточила силы для боевых действий на Украине, США постепенно расширяли перечень вооружений для Киева, в который при администрации Трампа впервые вошли ПЗРК Javelin.

После нескольких месяцев внутренних дискуссий в конце февраля, вскоре после начала боевых действий, на Украину из американских запасов прибыли первые зенитные ракеты Stinger, не содержащие секретного оборудования. В начале этого месяца на Украину начали поступать американские Stinger из Прибалтики.

К апрелю на Украину отправились гаубицы M777. В мае министр обороны Ллойд Остин заявил, что Дания предоставит противокорабельные ракеты Harpoon американского производства и береговую пусковую установку для их запуска.

Позднее в том же месяце американские чиновники заявили, что предоставят пусковые установки HIMARS на колесном шасси. По словам чиновников, это позволит запускать ракеты GMLRS, превосходящие по дальности гаубицы почти вдвое.

Во избежание риска эскалации США добились от президента Владимира Зеленского обещания не обстреливать из них цели на территории России. Украина это обещание выполнила, и, по словам украинских официальных лиц, это доказывает, что Киеву можно доверить и оружие большей дальности.

В августе Пентагон заявил, что предоставил Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, которыми Украина с советских истребителей поражает российские радары.

При этом Белый дом действует осторожно, тщательно взвешивая военную выгоду для Киева и риск эскалации с Москвой. Однако этот расклад оставил Украину без американских ракет большой дальности, которые могли бы поразить штаб ВМФ России, подразделения ВВС и логистические узлы в Крыму или военные объекты на территории России.

Так, США отказались предоставить беспилотники Grey Eagle MQ-1C из-за опасений Пентагона, что ими можно будет воспользоваться для поражения целей в России.

Администрация Байдена также разбила надежды Киева на получение западных самолетов в ближайшее время, хотя США не исключают их поставки через несколько лет после окончания конфликта на Украине.

Русские же, со своей стороны, как в частном порядке, так и публично предостерегли Вашингтон от передачи ракет большой дальности класса "земля-земля", включая ATACMS, которые могут запускаться с пусковых установок HIMARS по целям на территории России.

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта", — заявила в сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Байден заявил в мае, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, "которые могут использоваться для ударов по России".

Российское требование не предоставлять Киеву ATACMS прозвучало на фоне споров среди действующих и бывших американских и европейских чиновников о том, не слишком ли администрация Байдена осторожничает с военной поддержкой Украины.

Этот спор лишь обострился после того, как Россия обстреляла украинскую инфраструктуру, лишив страну электричества, тепла и воды. При этом ракеты с территории России и беспилотники с баз в Крыму запускались практически безнаказанно.

США и их союзники пытаются помочь Украине и укрепляют ее систему ПВО, которая напоминает скорее лоскутное одеяло, но эти усилия продвигаются медленно. Украинские чиновники утверждают, что ВСУ удалось сбить до 80% ракет неприятеля, однако даже пробившиеся сквозь украинские ПВО вывели из строя до 50% энергосистемы страны, хотя восстановительные работы уже ведутся.

По одну сторону барьера в этой дискуссии находятся эксперты вроде Чарльза Купчана из Совета национальной безопасности Европы при администрации Обамы. Он считает, что США должны и впредь ограничивать дальность и эффективность предоставляемого Украине оружия во избежание более масштабного конфликта с Россией.

"США не должны поощрять Киев и содействовать его попыткам полностью изгнать российские войска со своей территории, включая Крым. Это чревато высоким риском и может побудить Владимира Путина к еще более безрассудным действиям вплоть до применения ядерного оружия", — сказал Купчан.

По другую — ряд бывших чиновников альянса. Они считают, что, отказав Киеву в ракетах большой дальности и пусковых установках, Запад, по сути, развязал России руки для ударов по Украине крылатыми и баллистическими ракетами и беспилотниками с собственной территории и из Крыма, не боясь ответного удара.

"С 10 октября Путин изменил стратегию, — сообщил бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, с 2009 по 2014 год занимавший пост генерального секретаря НАТО. — Он ускорил ход боевых действий, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и энергосистему. На Украине нам грозит гуманитарная катастрофа, и мы к этому не готовы".

"Если вы хотите остановить Путина, то вы должны его сдерживать, а для этого нужны, например, ракеты большой дальности", — заключил он.

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Комментарии читателей

randall kessler

Время в этом конфликте на стороне России. Поражение — лучший учитель. Со временем Россия наверняка создаст гораздо более боеспособную армию, чем сегодня. А Путин явно считает, что его железная воля к победе сломит терпение Запада.

Да, и Путин часто заявлял, что его главная цель — заново расширить Россию как минимум до границ Советского Союза. А это означает повторное присоединение Прибалтики, а возможно, еще и Польши и Финляндии (членов НАТО), не говоря уже о центральноазиатских "станах". К лидеру большой и могущественной страны лучше прислушаться.

Wayne Longman

Вам нужны еще доказательства, что Байден не желает Путину поражения? Хантер — всего лишь часть этой сделки.

Charles Bergst

То есть бомбить собственную страну украинцам можно, а Россию нет?

Charles Martin

Байден, Блинкен, Остин и Милли — трусы. Ни ума, ни совести!

David Smythe

Что тебя держит, иди в добровольцы!

John Flynn

То есть Украина пообещала не запускать ракеты HIMARS по России, но мы ей верим не больше, чем Путину? Ну и друзья у нас!

Janet Cobb

Еще великий Рейган учил: "Доверяй, но проверяй". Ведь украинцы входили в СССР, о котором Рейган и говорил.

David Sommerlath

Ясно. Вьетнам, часть вторая.

Bruce Anderson

То есть мы и ЕС отправили украинцев воевать, связав им руки за спиной?

Janet Cobb

Надо было раньше думать. Украинцев предупреждали — и не раз. Уверен, что русские изучили, как ВВС США в 1999 году уничтожали инфраструктуру Сербии и убивали тысячи мирных жителей, и сделали надлежащие выводы.

Peter Stanton

Я ни в коем случае не за третью мировую, и Путин, как по мне, тоже. Но он ловко блефует, превращая Украину в пустыню, а восстанавливать ее придется Западу.

Edward Dunn

Не нравится? Отдавайте обратно!

James Stock

Байден втравил нас в долгую и дорогущую войну чужими руками. Пора уже договариваться!