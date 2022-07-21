Глава МИД Франции Колонна: Париж уже отправил обещанные дополнительно шесть САУ CAESAR на Украину

ЦАМТО, 21 июля. Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 20 июля глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передать которые Украине президент Республики объявил 16 июня, уже в пути", – сказала министр на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 ед.