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ЦАМТО

Глава МИД Франции Колонна: Париж уже отправил обещанные дополнительно шесть САУ CAESAR на Украину

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Украинские военнослужащие ведут огонь из французской артиллерийской установки Caesar
Украинские военнослужащие ведут огонь из французской артиллерийской установки Caesar.
Источник изображения: © AFP 2022 / ARIS MESSINIS

ЦАМТО, 21 июля. Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 20 июля глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передать которые Украине президент Республики объявил 16 июня, уже в пути", – сказала министр на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 ед.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
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