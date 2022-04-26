Войти
ЦАМТО

ВС Украины получат артиллерийское вооружение западного производства

546
0
-1
155-мм/52 самоходная гаубица Nexter CAESAR французской армии в базовом исполнении на колесном шасси Arquus Sherpa 5 (6x6)
155-мм/52 самоходная гаубица Nexter CAESAR французской армии в базовом исполнении на колесном шасси Arquus Sherpa 5 (6x6).
Источник изображения: Nexter

ЦАМТО, 25 апреля. Страны Запада намерены восстановить изрядно потрепанную в боях артиллерию ВС Украины за счет поставки 155-мм артиллерийских систем стандарта НАТО. В числе поставщиков: США, Франция, Нидерланды и Канада.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил СМИ, что в рамках поддержки Украины тяжелой техникой Франция поставит Украине 155-мм самоходные гаубицы CAESAR (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie) и ПТРК "Милан". О каком количестве вооружения идет речь, точная информация отсутствует. По данным СМИ, ВС Франции готовы расстаться с 12-ю избыточными артустановками. В рамках французской помощи в размере 120 млн. евро Украине также предлагаются ПТРК "Джавелин" и ПЗРК "Мистраль".

Власти Нидерландов объявили о планируемой передаче Украине самоходных гаубиц PzH-2000 (Panzerhaubitze 2000). Сухопутные войска Нидерландов используют менее половины из более чем 50 закупленных PzH-2000. Таким образом, Украине могут быть переданы до 30 установок. Германия, в свою очередь, заявила о готовности обеспечить подготовку украинских расчетов. Артиллеристов ВСУ будут обучать, в основном, в артиллерийском училище в Идар-Оберштайне.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада предоставила Украине некоторое количество буксируемых гаубиц M-777 и боеприпасы к ним. СМИ сообщают, что речь идет всего о четырех гаубицах. Один из источников сообщил, что пакет поставки также включает высокоточные снаряды Excalibur, оставшиеся после афганской войны. Стоимость каждого снаряда с GPS-наведением составляет около 112 тыс. долл. Ранее Канада приобрела 37 гаубиц M-777 для своих вооруженных сил. Поставка M777, вероятно, должна обеспечить унификацию парка артиллерии с учетом намерения США поставить 72 гаубицы данного типа.

Министерство обороны США 21 апреля объявило о восьмом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн. долл., который в т.ч. будет включать 72 155-мм гаубицы, 72 автомашины для их буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, более 120 одноразовых БЛА/барражирующих боеприпасов, другое оборудование и запасные части.

Ранее, 13 апреля, МО США уже объявило, что отправит Украине 18 гаубиц вместе с 40 тыс. снарядов. Таким образом, в общей сложности будут поставлены 90 орудий. Хотя официально МО США не раскрывает тип передаваемых гаубиц, возможна поставка M-777 либо более старых M-198.

В конце марта Великобритания заявила о планах поставки Украине из состава ВС самоходных гаубиц AS-90 и 45 тыс. артиллерийских боеприпасов, однако пока решение о передаче не принято. Первоначально ВС Великобритании приобрели 179 единиц AS-90, но сейчас применяются только 89 гаубиц. Снять установки с вооружения планировалось в 2030 году, но передача их Украине может ускорить закупку новых систем.

О намерении поставить Украине артиллерийское вооружение заявили и в Бельгии, но на вооружении страны имеется небольшое количество артиллерийских систем. По мнению СМИ, речь может идти о выкупе ранее проданных частной компании СГ M109A4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Канада
Нидерланды
США
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
M109
M982 Excalibur
PzH 2000
Мистраль (Mistral)
Компании
M777
Проекты
NATO
Похожие новости
25.04.2022
В Британии назвали количество планируемых к поставке на Украину 155-мм САУ AS-90
02.06.2021
Советские танки на службе бундесвера
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 13:36
  • 49
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 13:21
  • 24314
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»
  • 25.04 11:36
  • 1
Германия планирует передать Украине бронированные тягачи для перевозки техники
  • 25.04 11:32
  • 2
На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
  • 25.04 11:01
  • 1
США поставят Украине бронетранспортеры M-113A3
  • 25.04 10:55
  • 1
Минобороны показало укрепрайон, захваченный у украинских военных
  • 25.04 00:46
  • 1
Американские военные получат новое оружие в 2023 году
  • 24.04 14:20
  • 8
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000