ВС Украины получат артиллерийское вооружение западного производства

ЦАМТО, 25 апреля. Страны Запада намерены восстановить изрядно потрепанную в боях артиллерию ВС Украины за счет поставки 155-мм артиллерийских систем стандарта НАТО. В числе поставщиков: США, Франция, Нидерланды и Канада.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил СМИ, что в рамках поддержки Украины тяжелой техникой Франция поставит Украине 155-мм самоходные гаубицы CAESAR (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie) и ПТРК "Милан". О каком количестве вооружения идет речь, точная информация отсутствует. По данным СМИ, ВС Франции готовы расстаться с 12-ю избыточными артустановками. В рамках французской помощи в размере 120 млн. евро Украине также предлагаются ПТРК "Джавелин" и ПЗРК "Мистраль".

Власти Нидерландов объявили о планируемой передаче Украине самоходных гаубиц PzH-2000 (Panzerhaubitze 2000). Сухопутные войска Нидерландов используют менее половины из более чем 50 закупленных PzH-2000. Таким образом, Украине могут быть переданы до 30 установок. Германия, в свою очередь, заявила о готовности обеспечить подготовку украинских расчетов. Артиллеристов ВСУ будут обучать, в основном, в артиллерийском училище в Идар-Оберштайне.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада предоставила Украине некоторое количество буксируемых гаубиц M-777 и боеприпасы к ним. СМИ сообщают, что речь идет всего о четырех гаубицах. Один из источников сообщил, что пакет поставки также включает высокоточные снаряды Excalibur, оставшиеся после афганской войны. Стоимость каждого снаряда с GPS-наведением составляет около 112 тыс. долл. Ранее Канада приобрела 37 гаубиц M-777 для своих вооруженных сил. Поставка M777, вероятно, должна обеспечить унификацию парка артиллерии с учетом намерения США поставить 72 гаубицы данного типа.

Министерство обороны США 21 апреля объявило о восьмом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн. долл., который в т.ч. будет включать 72 155-мм гаубицы, 72 автомашины для их буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, более 120 одноразовых БЛА/барражирующих боеприпасов, другое оборудование и запасные части.

Ранее, 13 апреля, МО США уже объявило, что отправит Украине 18 гаубиц вместе с 40 тыс. снарядов. Таким образом, в общей сложности будут поставлены 90 орудий. Хотя официально МО США не раскрывает тип передаваемых гаубиц, возможна поставка M-777 либо более старых M-198.

В конце марта Великобритания заявила о планах поставки Украине из состава ВС самоходных гаубиц AS-90 и 45 тыс. артиллерийских боеприпасов, однако пока решение о передаче не принято. Первоначально ВС Великобритании приобрели 179 единиц AS-90, но сейчас применяются только 89 гаубиц. Снять установки с вооружения планировалось в 2030 году, но передача их Украине может ускорить закупку новых систем.

О намерении поставить Украине артиллерийское вооружение заявили и в Бельгии, но на вооружении страны имеется небольшое количество артиллерийских систем. По мнению СМИ, речь может идти о выкупе ранее проданных частной компании СГ M109A4.