Украина закупит чешские «Даны»?

Самоходки ShKH vz. 77 Dana, от которых отказалась чешская армия, могут поступить на вооружение украинских артиллеристов. Вчера, 12 ноября, портал defence-ua.com сообщил о том, что государственная компания «Укрспецэкспорт» уже заключила контракт с Excalibur Army на поставку гаубиц ShKH vz. 77 Dana.

В рамках контракта стоимостью $40,3 млн украинская армия должна получить 26 единиц САУ ShKH vz. 77 Dana, модернизированных до уровня Dana М2. Об этом стало известно из депутатского запроса Алексея Гончаренко, направленного в СБУ, Генпрокуратуру и Минобороны Украины с просьбой дать оценку сделки, поскольку чиновник считает стоимость завышенной, а процедуру покупки непрозрачной.

Промо-ролик САУ ShKH vz. 77 Dana модификации уровня M1

В 2017 году Минобороны Чехии и компания Tatra подписали предварительный контракт на модернизацию 33-х гаубиц ShKH vz. 77 Dana. Согласно условиям договора, САУ Dana должны были модернизироваться до уровня Dana M2. Стоимость работ оценивалась в 1,23 млрд чешских крон ($60 млн), а обновлённые гаубицы планировалось передать в войска поэтапно в период с 2018 по 2020 год. Но уже на следующий год программа модернизации была отменена, а в этом году стало известно, что Чехия закупит французские САУ Caesar.

Если процедура модернизации, запланированная для чешской армии, останется без изменений, то в ходе работ шасси самоходок (Tatra 815 VP 31 29265 8×8) получат гидравлическую подвеску, что улучшит их манёвренность и управляемость. Кроме того, будет полностью переработана кабина, а также добавлены системы кондиционирования и кругового видеонаблюдения. Что касается боевой части, то обновлённые «Даны» получат новую вспомогательную силовую установку и систему связи C4I. Помимо этого, машины оборудуют новой системой управления огнём, что позволит применять боеприпасы типа DN1CZ с дальность прицельного огня свыше 25 км (стандартные снаряды имеют дальность менее 19 км).

В 1977 году в Чехословакии была принята на вооружение самоходная 152-мм гаубица, разработанная предприятием ZTS-Dubnica на шасси полноприводного четырёхосного автомобиля Tatra. Артсистема получила название ShKH vz. 77 Dana (самоходная колёсная гаубица образца 1977 года Dana). За время производства на базе артсистемы создали несколько модификаций, среди которых Ondava (с увеличенной до 47 калибров длиной ствола), Zuzana (перестроенная под стандарты НАТО), а также несколько машин на гусеничном шасси танка Т-72. С 1980 по 1989 год было выпущено не менее 670 орудий различных модификаций, из которых на вооружении чешской армии состоят порядка 80–90 единиц.