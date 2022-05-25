Войти
Военное обозрение

Украинские СМИ: Французские 155-мм САУ CAESAR уже месяц используются ВСУ в боях против ВС России

251
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французские колесные самоходные артиллерийские установки 155-мм CAESAR уже на территории Украины и более месяца используются в боях. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на видео, распространяемое в соцсетях украинскими военнослужащими. Ролики сняты в момент боевой работы установок. На одном из них показано, как солдат ВСУ написал на снаряде «За Мариуполь!». Скорее всего, французские САУ находятся на вооружении одной из артиллерийских бригад ВСУ.

У одной из артбригад эти приколы уже давно

похвастался в своем твиттере волонтер Фонда Сергея Притулы Роман Синицын.

Следом за ним директор Фонда «Вернись живым» Тарас Чмут уточнил, что САУ «Цезарь» в Украине уже «месяц как насыпают».

О передаче САУ CAESAR от Франции стало известно 22 апреля 2022 года. Тогда президент страны Эммануэль Макрон сообщил в одном из интервью, что поставляет Украине разнообразное оружие «от ПТРК Milan до CAESAR», добавив, что Париж и дальше планирует снабжать Киев оружием. Французские СМИ высказали предположение, что на Украину был поставлен дивизион самоходок в количестве 12 единиц. Предварительно украинские военные прошли обучения во Франции по использованию «Цезарей».

САУ CAESAR — 155-мм самоходная колесная артиллерийская установка разработки GIAT Industries. Серийно производится с 2007 года. За это время в армию Франции было поставлено 72 единицы. Возимый боезапас САУ – 18 снарядов, скорострельность – 6 выстрелов в минуту. «Цезарь» способен использовать всю номенклатуру натовских 155-мм артснарядов.

В то время как европейские страны-члены НАТО наращивают поставки вооружения, в том числе тяжелого, на Украину, в самих странах ЕС все чаще звучат предупреждения о том, что такая массовая помощь лишает обороноспособности самих киевских спонсоров. Уже и один из самых ярых сторонников «войны до победного конца» на Украине глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружения в Европе из-за поставок Киеву практически истощены. При этом европейский ВПК не способен в короткие сроки восполнить необходимое количество вооружения, что усиливает зависимость Европы от поставок военной продукции из США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Компании
Nexter
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
15.06.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): НАТО распаляет Путина своими военными играми
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
22.09.2017
"Запад-2017": война в режиме "эконом"
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
17.11.2014
Капитал приобрести и невинность соблюсти
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов