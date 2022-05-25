Украинские СМИ: Французские 155-мм САУ CAESAR уже месяц используются ВСУ в боях против ВС России

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Французские колесные самоходные артиллерийские установки 155-мм CAESAR уже на территории Украины и более месяца используются в боях. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на видео, распространяемое в соцсетях украинскими военнослужащими. Ролики сняты в момент боевой работы установок. На одном из них показано, как солдат ВСУ написал на снаряде «За Мариуполь!». Скорее всего, французские САУ находятся на вооружении одной из артиллерийских бригад ВСУ.

У одной из артбригад эти приколы уже давно

похвастался в своем твиттере волонтер Фонда Сергея Притулы Роман Синицын.

Следом за ним директор Фонда «Вернись живым» Тарас Чмут уточнил, что САУ «Цезарь» в Украине уже «месяц как насыпают».

О передаче САУ CAESAR от Франции стало известно 22 апреля 2022 года. Тогда президент страны Эммануэль Макрон сообщил в одном из интервью, что поставляет Украине разнообразное оружие «от ПТРК Milan до CAESAR», добавив, что Париж и дальше планирует снабжать Киев оружием. Французские СМИ высказали предположение, что на Украину был поставлен дивизион самоходок в количестве 12 единиц. Предварительно украинские военные прошли обучения во Франции по использованию «Цезарей».

САУ CAESAR — 155-мм самоходная колесная артиллерийская установка разработки GIAT Industries. Серийно производится с 2007 года. За это время в армию Франции было поставлено 72 единицы. Возимый боезапас САУ – 18 снарядов, скорострельность – 6 выстрелов в минуту. «Цезарь» способен использовать всю номенклатуру натовских 155-мм артснарядов.

В то время как европейские страны-члены НАТО наращивают поставки вооружения, в том числе тяжелого, на Украину, в самих странах ЕС все чаще звучат предупреждения о том, что такая массовая помощь лишает обороноспособности самих киевских спонсоров. Уже и один из самых ярых сторонников «войны до победного конца» на Украине глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружения в Европе из-за поставок Киеву практически истощены. При этом европейский ВПК не способен в короткие сроки восполнить необходимое количество вооружения, что усиливает зависимость Европы от поставок военной продукции из США.