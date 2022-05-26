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На Украине заметили французские гаубицы CAESAR

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155-мм/52 самоходная гаубица Nexter CAESAR французской армии в базовом исполнении на колесном шасси Arquus Sherpa 5 (6x6)
155-мм/52 самоходная гаубица Nexter CAESAR французской армии в базовом исполнении на колесном шасси Arquus Sherpa 5 (6x6).
Источник изображения: Nexter

Самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR французского производства заметили на Украине. Telegram-канал bmpd опубликовал видео, демонстрирующее использование самоходных гаубиц. На запись обратила внимание «Российская газета».

Отмечается, что французские установки могут состоять на вооружении 55-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующей на Запорожском направлении.

Украинские военные проходили обучение для освоения самоходных артиллерийских установок CAESAR во Франции.

Первый образец самоходной гаубицы CAESAR продемонстрировали в 1994 году, а в 2002 году французские военные получили первые САУ. Установки для вооруженных сил Франции получили шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной. САУ оснащена орудием TR F1 калибра 155 миллиметров с системой управления огнем SIGMA 30.

Ранее в публикации «Российской газеты» САУ vz.77 Dana, которые Чехия поставила Украине, назвали устаревшими.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украине направят САУ CAESAR в рамках военной помощи.

В марте издание 19FortyFive оценило возможности российских снарядов «Краснополь», которые позволяют поразить цель несколькими выстрелами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Чехия
Продукция
CAESAR САУ
Dana vz.77
Краснополь
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