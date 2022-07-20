Норвегия присоединилась к числу стран, собирающих средства на закупку турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ

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В Европе теперь модно собирать деньги на военную помощь Украине, видимо Киеву уже не хватает выделенных Вашингтоном и Брюсселем средств на закупку вооружений. Новый тренд - купить для ВСУ турецкий беспилотник Bayraktar TB2 и торжественно передать его украинской армии.

Новый сбор на очередной турецкий ударный беспилотник объявили в Норвегии. Инициаторы сбора намерены собрать 55 млн. норвежских корон и передать их в посольство Украины для закупки ударного беспилотника Bayraktar TB2 для ВСУ. Для стимуляции сбора средств первой тысяче граждан Норвегии, отдавшим свои "кровные" на дрон для Киева, обещают дать возможность выбрать ему имя. При этом жертвовать нужно не менее 250 крон (25 долларов). Те, кто сдаст меньшие суммы, до выбора названия беспилотника допущены не будут.

Отметим, что Норвегия не первая страна, занявшая "благотворительностью" в пользу Украины. Сбор на беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 вела Литва и Польша. Причем литовский дрон, получивший имя Vanagas (Ястреб) уже прибыл на Украину и в ближайшее время станет целью российских средств ПВО. В Польше пока деньги собирают, говорят, что уже 75% от необходимой суммы набрали.

Между тем на самой Украине о турецких беспилотниках, на которые в Киеве до начала российской спецоперации буквально "молились", говорят все меньше. Теперь роль вундерваффе заняли американские РСЗО HIMARS, вытеснив с этой позиции опять же американские гаубицы M777. В то же время Министерство обороны Украины пока планирует закупки Bayraktar TB2 и даже заявляет о намерении построить завод по их выпуску. Недавно глава оборонного ведомства Украины Резников назвал количество турецких дронов, поставленных Киеву с начала СВО. По его словам, Украина получила около 50 турецких ударных беспилотников и еще несколько штук будут поставлены в июле.

Ударный БПЛА Bayraktar TB2 позиционировался украинскими военными как средство, способное уничтожать российскую военную технику в случае военного столкновения. Однако массовое применение средств ПВО сделало их довольно легкой целью из-за своих габаритов, малой скорости и низкой маневренности.