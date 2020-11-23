Сохраняя божественный статус

Перспективы развития артиллерии

Почти все классы боевой техники, используемой в нынешних ВС, родились в ХХ веке. Лишь артиллерия возникла еще в Средневековье. Сейчас даже сложно точно установить, когда и где это произошло. При этом значимость артиллерии не уменьшается, лишь изменяются концепции ее применения.

Подошедшие к пределу

Буксируемая артиллерия достигла предела развития еще в 50-е годы ХХ века, поэтому с тех пор новых ее образцов практически не появляется. Исключение составляет американская 155-мм гаубица М777 (она поступает на вооружение сухопутных войск США, Австралии, Канады, Индии). Благодаря небольшому весу эту гаубицу могут переносить на внешней подвеске большинство транспортных и многоцелевых вертолетов. Но скорее всего она так и останется единственной в своем роде. В странах Азии появилась тенденция придания мобильности старым буксируемым пушкам более простым способом – установкой их в кузова грузовиков и даже джипов. Учитывая общий рост популярности бронеавтомобилей и просто боевых автомобилей («Пехота пешком не ходит», «НВО», 23.10.20), это может стать очередным военным мейнстримом (тем более что такие «автомобильные САУ» будут аэротранспортабельны).

Пока, конечно, доминируют традиционные самоходки. В классе ствольной артиллерии сейчас развиваются только они, причем и здесь появились колесные САУ на автомобильных шасси. Только они не импровизированные, а изначально создаются как колесные. На данный момент наиболее известна французская колесная САУ «Цезарь», конкуренцию ей стремятся составить шведская «Арчер» и китайская SH-1. Естественно, колесные САУ подходят для стран с хорошо развитой дорожной сетью.

Что касается классических гусеничных САУ, то США уже 60 лет (!) продолжают совершенствовать М109, а в России более 30 лет (то есть еще с советского времени) с перерывами находится в производстве 2С19 «Мста-С» («Бог войны по-прежнему в фаворе», «НВО», 18.01.19), тоже постоянно совершенствуемая. При этом «реанимируется» мощнейшая 203-мм 2С7, в войска ЗВО и ЦВО поступили первые САУ 2С35 «Коалиция».

Единственной более или менее современной европейской гусеничной САУ является немецкая PzH-2000, при этом скандинавы и поляки приобретают южнокорейскую САУ К-9 (лет 30 назад человека, предположившего, что Финляндия и Норвегия будут покупать южнокорейские самоходки, посчитали бы сумасшедшим). Несколько новых типов САУ созданы в Китае, причем эта страна постепенно переходит с советского калибра 152 мм на западный 155 мм.

США признают свое отставание в артиллерии от России и Китая и будут стремиться это отставание наверстать, поскольку американская армия срочно переориентируется с войн против заведомо более слабого противника на войны с равным противником. В связи с этим в США сейчас обсуждается удивительный проект создания пушки SLRC (Strategic long range cannon) с дальностью стрельбы до 2 тыс. км! Причем эта пушка должна быть создана как в наземном, так и в корабельном варианте.

При создании новых САУ конструкторы стремятся увеличить возимый боекомплект, дальность и точность стрельбы и скорострельность. Это основные и вполне естественные пути совершенствования данных систем, создать здесь какие-либо новые концепции вряд ли возможно.

Для повышения точности стрельбы САУ должны сопрягаться со средствами разведки (в первую очередь, естественно, воздушной). Кроме того, предпринимаются регулярные попытки создания управляемых снарядов (самый известный пример – отечественный «Краснополь»). Однако это сделать гораздо сложнее, чем в случае с авиационными боеприпасами, поскольку для артиллерийского снаряда существенно больше ограничений по массе и габаритам и гораздо выше перегрузки. Кроме того, есть опасность, что снаряды могут стать слишком дорогими, сопоставимыми по цене с ценой поражаемых целей, что совершенно недопустимо по экономическим соображениям (например, американский управляемый снаряд «Эскалибур» стоит 250 тыс. долл., а еще более совершенный LRLАР – 1 млн долл., из-за чего от него отказались ВМС США).

Для повышения дальности стрельбы, кроме совершенствования метательных зарядов, создаются так называемые активно-реактивные снаряды. Но здесь возникают все те же проблемы массы, габаритов, перегрузки и цены. Кроме того, чем больше дальность стрельбы, тем сильнее рассеивание снарядов. Соответственно именно активно-реактивные снаряды целесообразнее всего делать управляемыми, но в этом случае все описанные проблемы еще более усугубляются.

Борозды не портит, пашет глубоко

Для артиллерии проблема старения и достижения предела развития стоит гораздо менее остро, чем для бронетехники, особенно для танков и БМП. Устаревшие танк и БМП с какого-то момента становятся опасны только для своих экипажей, причем в нынешнюю эпоху такой момент наступает довольно быстро. Снаряд из устаревшей пушки поразит противника точно так же, как и из новейшей. Использование танков, созданных в 1940-е годы, сейчас возможно разве что в Тропической Африке, да и там это уже редкость. Использование 70-летних орудий – норма даже для самых развитых армий. Очень показательна в этом плане война в Донбассе. Находящаяся в состоянии полного развала армия Украины смогла в 2014 году несколько месяцев воевать и даже добиваться каких-то успехов в первую очередь за счет массированного применения артиллерии (самоходной, буксируемой, реактивной). Разумеется, ни о каких управляемых боеприпасах речь там не шла: вся используемая артиллерия была советского производства. Нехватка точности компенсировалась массированием огня, тем более что украинское командование совершенно не заботила проблема потерь среди мирного населения собственной страны. Если снять данный ограничитель, артиллерия остается «богом войны». Самые большие потери украинская армия понесла также от артиллерии. То есть донбасская война полностью возродила «божественность» этого класса техники, почти на уровне обеих мировых войн.

А затем ее подтвердила вторая война в Нагорном Карабахе, где успехи азербайджанской армии обусловлены широким применением боевых БПЛА и дальнобойной артиллерии. Весьма симптоматично, что для азербайджанских ударных беспилотников (турецкого и израильского производства) основной целью тоже стала артиллерия – они уничтожили до 90 различных артсистем армии НКР. Подавление армянской артиллерии в совокупности с применением собственной очень способствовало успеху азербайджанского наступления.

Перспективная реактивная

В связи с этим все яснее становится тот факт (это тоже подтвердилось в Донбассе и Карабахе), что реактивная артиллерия выигрывает у ствольной по большинству параметров. Кое в чем она выигрывает даже у авиации. Снаряды РСЗО гораздо дешевле авиационных боеприпасов, к тому же при их применении нет риска потери самолета. Недостаточная точность стрельбы РСЗО компенсируется большим количеством снарядов в залпе. Более того, никакая обычная система оружия не обладает такой высокой поражающей способностью, как РСЗО.

При этом реактивный снаряд гораздо проще сделать управляемым, чем снаряд ствольной артиллерии, поскольку для реактивного снаряда ограничения по габаритам, массе и перегрузке гораздо меньше. РСЗО значительно проще, чем ствольную артиллерию, обеспечить средствами авиационной разведки, поскольку существует возможность запуска беспилотника с самой РСЗО. Наконец, для РСЗО очень удобно применять модульный принцип построения, устанавливая на ПУ разные пакеты снарядов различного калибра или даже тактические ракеты. Чрезвычайно разнообразна и номенклатура снарядов, используемых РСЗО: например, они могут устанавливать минные поля. В целом предел развития РСЗО в отличие от ствольной артиллерии еще очень долго не будет достигнут.

Безусловным лидером в развитии РСЗО является Китай, где успешно преодолевается главный недостаток этого класса вооружения – недостаточная дальность. Китайские РСЗО семейства WS стреляют на 200–400 км. Причем это семейство вышло за пределы Китая, его представителем стала белорусская РСЗО «Полонез», которая уже тоже была успешно применена азербайджанской армией в Карабахе.

Именно в Китае создаются РСЗО со сменными пакетами снарядов разных калибров и с возможностью их использования как ПУ для тактических ракет. Впрочем, как ПУ для тактических ракет может использоваться и единственная существующая западная РСЗО – американская М270 MLRS (и ее колесный облегченный вариант М142 HIMARS). Но в целом китайцы уверенно выигрывают у всех в развитии этого чрезвычайно перспективного оружия. Сухопутные войска НОАК лучше всех армий мира оснащены РСЗО.

СССР передал Китаю своеобразную «эстафету» в развитии РСЗО на острове Даманском («Даманский: полвека спустя», «НВО», 15.03.19), где китайские войска были разгромлены в первую очередь благодаря применению советских РСЗО БМ-21 «Град». Россия превосходит в развитии этого класса артиллерийского вооружения Запад, но уже существенно отстает от Китая (именно поэтому белорусы выбрали для себя китайскую РСЗО, а не российскую «Торнадо»).

Массовое поражение без побочных эффектов

При этом Россия имеет такое уникальное оружие, как огнеметная РСЗО ТОС-1, которую уже успешно применяли в бою как сама российская армия, так и армии Сирии, Ирака и опять же Азербайджана. По своим поражающим способностям эта система фактически равна ОМП. Боевая устойчивость машины повышается за счет того, что она установлена на шасси танка. Это определяется концепцией ее применения как средства прорыва укрепленной обороны противника.

Дальность стрельбы даже у последней модификации ТОС-1А составляет всего 6 км, это главный недостаток данной системы. Пока неясно, будет ли развиваться данная концепция в сторону кардинального увеличения дальности стрельбы, то есть принципиального расширения сферы применения. В этом случае был бы, по сути, получен полноценный заменитель тактического ядерного оружия без всех его вредных побочных эффектов. Было бы чрезвычайно обидно не реализовать подобную возможность.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.