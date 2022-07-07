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ЦАМТО

Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам

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Американская легкая бронированная машина Oshkosh JLTV с боевым модулем Kongsberg Protector M153 CROWS с 12,7-мм пулеметом М2
Американская легкая бронированная машина Oshkosh JLTV с боевым модулем Kongsberg Protector M153 CROWS с 12,7-мм пулеметом М2.
Источник изображения: Oshkosh

ЦАМТО, 6 июля. Компания Oshkosh Defense объявила о подписании 1 июля с командованием по заключению контрактов СВ США соглашения на поставку легких тактических бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4, а также связанного оборудования.

Стоимость заказа составляет 216,727 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 513 ББМ JLTV, 1152 прицепов для СВ, Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США, а также зарубежных стран-партнеров (Черногории, Бразилии и Литвы) в рамках программы "Иностранные военные продажи", проведение НИОКР и испытаний. Количество бронемашин, которое будет поставлено иностранным государствам, не раскрывается. Работы будут выполняться на предприятии в Ошкоше (шт.Висконсин) и должны быть завершены к 30 ноября 2023 года.

Договор подписан за месяц до подачи следующих предложений в рамках действующего базового контракта. Рамочное соглашение с Oshkosh Defense предусматривает поставку более 15 тыс. бронемашин в течение пяти лет и включает пять годичных опционов, которые могут продлить производство до 2034 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Oshkosh Defense была выбрана СВ США победителем тендера на поставку машин JLTV с колесной формулой 4x4 по результатам оценки предложений трех претендентов. ББМ предназначены для замены 55 тыс. состоящих на вооружении СВ США и корпуса морской пехоты бронеавтомобилей HMMWV. Начальное соглашение стоимостью 114,669 млн. долл. на поставку бронемашин JLTV было подписано с компанией 25 августа 2015 года.

На текущий момент на мощностях Oshkosh Defense собрано около 17 тыс. бронеавтомобилей JLTV.

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Страны
Бразилия
Литва
США
Черногория
Продукция
HMMWV
JLTV
Компании
Oshkosh
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1 комментарий
№1
07.07.2022 12:12
На взгляд с моего дивана на боевые действия на Украине можно сделать вывод об ошибочности применения бронеджипов - они слишком слабо защищены и не умеют плавать. Нужно возвращаться к концепции БТР, просто делать на базе универсальной платформы "Бумеранг" не только 4-осные К-16, но и для удешевления укороченные 3-осные, 2-осные, вооружённые КОРД-ом в стабилизированном в двух плоскостях дистанционно управляемом боевым модулем с СУО, способным захватывать и сопровождать цели, расчитывать упреждение, ну и как прицел как дневной, так и тепловизионный. В качестве защиты обязательно "Афганит" с защитой на 360 градусов и от ударов сверху и в том числе hardkill. Какую-то систему для обнаружения малоразмерных дронов и нейтрализации их узконаправленным ЭМИ. Само собой, современные средства цифровой, высокоскоростной связи, навигации, сетецентричности тоже. Высокочёткие камеры с обзором на 360 градусов вокруг БТР, включая ночные, тепловизионные. Пора исключить надобность езды с высунутой башкой. Ну и возможность плавать, форсировать реки. Под дном не менее 8 кг тротила должен держать, то есть противотанковую мину.

Наклепать их надо тысяч 10. Развернуть массовое конвейерное производство, может и на экспорт удастся продать ещё несколько тысяч - в виду большой массовости, автоматизации и унификации (не только "Афганит") стоимость должна снизиться.
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