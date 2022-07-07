Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам

ЦАМТО, 6 июля. Компания Oshkosh Defense объявила о подписании 1 июля с командованием по заключению контрактов СВ США соглашения на поставку легких тактических бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4, а также связанного оборудования.

Стоимость заказа составляет 216,727 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 513 ББМ JLTV, 1152 прицепов для СВ, Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США, а также зарубежных стран-партнеров (Черногории, Бразилии и Литвы) в рамках программы "Иностранные военные продажи", проведение НИОКР и испытаний. Количество бронемашин, которое будет поставлено иностранным государствам, не раскрывается. Работы будут выполняться на предприятии в Ошкоше (шт.Висконсин) и должны быть завершены к 30 ноября 2023 года.

Договор подписан за месяц до подачи следующих предложений в рамках действующего базового контракта. Рамочное соглашение с Oshkosh Defense предусматривает поставку более 15 тыс. бронемашин в течение пяти лет и включает пять годичных опционов, которые могут продлить производство до 2034 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Oshkosh Defense была выбрана СВ США победителем тендера на поставку машин JLTV с колесной формулой 4x4 по результатам оценки предложений трех претендентов. ББМ предназначены для замены 55 тыс. состоящих на вооружении СВ США и корпуса морской пехоты бронеавтомобилей HMMWV. Начальное соглашение стоимостью 114,669 млн. долл. на поставку бронемашин JLTV было подписано с компанией 25 августа 2015 года.

На текущий момент на мощностях Oshkosh Defense собрано около 17 тыс. бронеавтомобилей JLTV.