Oshkosh Defense завершила сборку 20-тысячной ББМ JLTV

ЦАМТО, 5 июня. Компания Oshkosh Defense LLC, являющаяся подразделением Oshkosh Corporation, 1 июня объявила о завершении сборки 20-тысячной легкой тактической бронемашины JLTV (Joint Light Tactical Vehicle).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Oshkosh Defense была выбрана командованием СВ США победителем тендера на поставку машин JLTV с колесной формулой 4x4 по результатам оценки предложений трех претендентов. В общей сложности планируется закупить до 49099 ББМ для замены 55 тыс. состоящих на вооружении СВ и КМП США бронеавтомобилей HMMWV. Начальное соглашение стоимостью 114,669 млн. долл. на поставку бронемашин JLTV было подписано с компанией 25 августа 2015 года.

На текущий момент компания заключила контракты на производство более 22679 ед. JLTV. Помимо ВС США, Oshkosh Defense подписала контракты на поставку ББМ вооруженным силам иностранных государств. В числе идентифицированных зарубежных заказчиков машины: ВС Великобритании, Бразилии, Бельгии, Черногории, Словении, Литвы, Бразилии, Румынии и Северной Македонии.

Поскольку командование СВ США выкупило у Oshkosh права на пакет технической документации, проект предусматривал проведение тендеров на поставку следующих партий машин JLTV для оптимизации стоимости их закупки и модернизации с помощью новейших технологий. Конкурс был объявлен в начале 2022 года. В феврале 2023 года по итогам тендера новым подрядчиком поставки бронемашин JLTV, опередив Oshkosh Defense, была выбрана компания AM General.

В марте 2023 года Oshkosh Defense направила протест против решения СВ США в Контрольно-финансовое управление США GAO (Government Accountability Office), которое должно рассмотреть его до 14 июня 2023 года.

При любом исходе разбирательства компания до ноября 2023 года рассчитывает получить дополнительные заказы, что позволит ей выпускать бронемашины JLTV до 2024 года.