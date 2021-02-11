Десять тысяч заменителей Humvee

Армейский внедорожник JLTV может затмить успех Humvee. Вчера, 9 февраля, пресс-служба компании Oshkosh Defense объявила о выпуске десятитысячного бронированного автомобиля.

«Производство десятитысячного JLTV менее чем за пять лет является ещё одним доказательством нашей способности удовлетворить потребности наших внутренних и международных заказчиков, предоставив самый мощный в мире лёгкий тактический автомобиль по отличной цене. Мы рады продолжить работу с нашим военным заказчиком для дальнейшего совершенствования и расширения платформы», — сообщили в пресс-службе Oshkosh Defense.

Армейские бронемашины JLTV Источник изображения: oshkoshdefense.com

Несмотря на то, что мелкосерийная сборка началась в 2016 году, а полноценное серийное производство — только в июне 2019 года, уже к октябрю того же года завод успел изготовить 5000 автомобилей. В компании Oshkosh Defense указывают, что имеют контракты на 18 126 JLTV на общую сумму более $6 млрд. При этом только для ВС США планируется закупить порядка 50 000 этих машин. Международный интерес к JLTV также продолжает расти. Oshkosh Defense уже получила заказы или обязательства от семи стран: Великобритании, Бельгии, Черногории, Словении, Литвы, Бразилии и Северной Македонии.

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих Humvee.

Oshkosh L-ATV (после победы в тендере эти машины называют JLTV) — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Машина имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.