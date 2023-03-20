Румыния приобретает американские бронированные машины JLTV

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 14 марта 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Румынии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 95 легких бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) в исполнении М1278А1 Heavy Gun Carrier с колёсной формулой 4х4 производства корпорации Oshkosh. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 104 млн долл, включая штатное оборудование и пакеты обучения и технической поддержки.

Американская легкая бронированная машина Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) в исполнении М1278А1 Heavy Gun Carrier (с) Oshkosh

В уведомлении сообщается, что ранее Румыния запросила поставку по линии FMS 34 бронированных машин JLTV в том же исполнении, с предполагаемой стоимостью поставки 43,73 млн долл. Таким образом, общее уведомление распространяется на поставку Румынии 129 бронированных машин JLTV в исполнении М1278А1 Heavy Gun Carrier, с предполагаемой стоимостью 147,73 млн долл. Согласно уведомлению, машины должны быть оснащены ручными турелями M1114 Turret ring hatches для 12,7-мм пулеметов.

Ранее в 2020 году сообщалось, что министерство национальной обороны Румынии приняло решение о приобретении 120-130 машин JLTV, для использования преимущественно румынскими силами специальных операций. В июле 2021 года о намерении приобрести "более 100" машин JLTV было объявлено румынским военным ведомством официально. Предположительно, тогда же было заключено межправительственное соглашение о закупке Румынией в США по линии FMS первых 34 вышеупомянутых машин JLTV.

Румыния таким образом стала пятым восточноевропейским заказчиком машин JLTV после Литвы (заказавшей к настоящему времени уже 500 машин JLTV), Словении (заказавшей 129 машин), Черногории (заказавшей 67 машин) и Северной Македонии (заказавшей 33 машины, с общими намерением приобрести суммарно 96). Также на данный момент машины JLTV законтрактовали также Бельгия (322 машины) и Бразилия (12 машин для морской пехоты).