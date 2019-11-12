Черногория подписала соглашение о закупке 67 американских бронированных машин JLTV

Министерство обороны Черногории 5 ноября 2019 года объявило о подписании межправительственного соглашения с США на закупку для вооруженных сил Черногории 67 новых американских легких бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4 производства компании Oshkosh Defence. Стоимость соглашения по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) составляет 36,2 млн долл.

Поступающая на вооружение армии США легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 (с) армия США

Первые 20 бронированных машин JLTV должны быть доставлены в Черногорию во втором полугодии 2020 года, что сделает Черногорию фактически первым получателем машин JLTV за пределами США.Поставка остальных запланирована на 2021-2022 годы.

О предстоящем подписании между Соединенными Штатами и Черногорией соглашения на закупку для чернгорской армии легких бронированных машин ранее заявил Государственный секретарь США Майкл Помпео, посетивший 4 октября 2019 года Черногорию и имевший встречу с президентом Черногории Мило Джукановичем.

14 октября министр обороны Черногории Преград Бошкович заявил национальной телекомпании RTCG, что Черногория приобретет 55 единиц машин JLTV в базовой конфигурации, восемь в противотанковой конфигурации и еще четыре в версиях санитарной машины и командно-штабной машины. При этом он добавил, что "весьма вероятно", машины позднее будут модернизированы с установкой "израильской боевой системы" (очевидно, имеется в виду установка израильских боевых модулей, а в противотанковом варианте, видимо - ПТРК Spike).

В армии Черногории машинами JLTV планируется вооружить две механизированные роты.

Первым иностранным заказчиком новых американских легких бронированных машин JLTV планировала выступить Великобритания - в июле 2017 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Великобритании по линии FMS 2747 машин JLTV, с предполагаемой стоимостью поставки 1,035 млрд долл. Однако до настоящего времени межправительственное соглашение о закупке Великобританией машин JLTV не финализовано. В результате первым фактическим иностранным заказчиком стала Словения, подписавшая в 2018 году соглашение на приобретение по линии FMS 38 машин JLTV с поставкой в 2021-2023 годах. Однако, как теперь сообщается, в итоге Черногория начнет получение машин JLTV раньше Словении.

В августе 2019 года было издано уведомление DSCA о планируемой предстоящей продаже Литве по линии FMS 500 легких бронированных машин JLTV в модификации M1278A1 Heavy Guns, со стоимостью предполагаемой поставки 170,8 млн долл. Однако фктически Литва ведет переговоры о закупке только 200 машин JLTV, подписание соглашения ожидается в ближайшее время.

Закупка бронированных машин JLTV стала вторым крупным приобретением техники для вооруженных сил Черногории в последнее время. В начале 2018 года был подписан контракт стоимостью 29,9 млн евро на приобретение у компании Bell (входящей в состав американской корпорации Textron) трех многоцелевых вертолетов - одного Bell 412EP из наличия и двух 412EPI нового производства (с канадской производственной линии), все вертолеты уже получены.

Черногория, ставшая недавно членом НАТО, планирует постоянное наращивание военных расходов. Оборонный бюджет Черногории в 2018 году составил 54 млн евро, а в 2019 году составил уже 61,6 млн евро. Министерство обороны Черногории заявило, что "Черногория планирует достичь уровня расходов на оборону в 2 % ВВП в 2024 году, постепенно увеличивая свой оборонный бюджет в течение следующих пяти лет". Сейчас численность вооруженных сил Черногории составляет, по официальным данным, 2368 военнослужащих.