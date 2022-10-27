Литва подписала контракт на закупку еще 300 американских легких бронированных машин JLTV

Министерство национальной обороны Литвы 18 октября 2022 года сообщило, что входящее в его состав Агентство оборонных ресурсов (Gynybos resursų agentūra) подписало межправительственное соглашение с министерством обороны США о закупке по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) еще 300 легких бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колёсной формулой 4х4 производства корпорации Oshkosh, в дополнение к 200 машинам JLTV, уже заказанным Литвой по соглашению 2019 года. Таким образом, Литва должна получить суммарно 500 машин JLTV, что делает ее в настоящее время их крупнейшим иностранным заказчиком.

Одна из полученных сухопутными войсками Литвы в 2021 году в первой партии из 50 единиц американских легких бронированных машин Oshkosh M1278A1 JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) (c) министерство национальной обороны Литвы

Стоимость нового соглашения не раскрывается, поставки данных 300 дополнительных машин Литве будут произведены с 2023 года по конец 2024 года.

Напомним, что ранее министерство национальной обороны Литвы в ноябре 2019 года подписало межправительственное соглашение с министерством обороны США о закупке по линии американской программы FMS 200 легких бронированных машин JLTV. Стоимость.соглашения составляла 145 млн евро (включая вооружение, запасные части, сервисную поддержку и обучение личного состава), которые должны выплачиваться литовской стороной с 2020 по 2024 годы.

Первые 50 машин JLTV по соглашению 2019 года были доставлены в Литву в августе 2021 года. Вторая партия из 50 единиц поступит в Литву в ноябре-декабре 2022 года, в 2023 году должны поступить остальные 100 машин.

Машины JLTV, поставляемые Литве, принадлежат к модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier и должны быть по замыслу оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M153 Protector Common Remote Weapon Stations (CROWS) в исполнении Baseline v.2 Integration Kit, с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR. В апреле 2020 года литовская сторона подписала с норвежской группой Kongsberg контракт на закупку данных боевых модулей, которые также должны поставляться через механизм американской программы FMS. Однако первые 50 полученных Литвой машин JLTV не оснащены данными боевыми модулями, а оснащаются бронированными "будками" с ручными турелями Mk 93 с 12,7-мм пулеметом M2 QCB.