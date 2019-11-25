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Литва подписала соглашение о закупке 200 американских легких бронированных машин JLTV

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Министерство национальной обороны Литвы 21 ноября 2019 года подписало в Вильнюсе межправительственное соглашение с министерством обороны США в форме обмена пиьмами Letter of Offer and Acceptance о закупке по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 200 легких бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 производства корпорации Oshkosh.

Американская легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) у здания министерства национальной обороны Литвы в Вильнюсе, 21.11.2019 (с) министерство национальной обороны Литвы

Стоимость.соглашения 145 млн евро (включая вооружение, запасные части, сервисную поддержку и обучение личного состава), которые будут вылачиваться литовской стороной с 2020 по 2024 годы. Поставки машин JLTV Литве будут начаты в конце 2021 года.

Напомним, что агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 27 августа 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Литве по линии FMS 500 легких бронированных машин JLTV в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier, при этом общая стоимость предполагаемой поставки 500 машин JLTV была оценена в 170,8 млн долл.

Согласно уведомлению, планируемые к поставке Литве машины JLTV M1278A1 должны быть оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями M153 Common Remote Weapon Stations (CROWS) в исполнении Baseline v2 Integration Kit, с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR. В поставку войдут запасные части и обучение. Генеральным подрядчиком поставки выступит производитель этих машин Oshkosh Defense LLC (дивизион корпорации Oshkosh).

При этом в ведшихся Литвой с конца 2017 года.переговорах о закупке JLTV литовская сторона с самого начала выражала намерение приобрести лишь 200 машин.

Первым иностранным заказчиком новых американских легких бронированных машин JLTV планировала выступить Великобритания - в июле 2017 года агентство DSCA выпустило уведомление о предстоящей продаже Великобритании по линии FMS 2747 машин JLTV, с предполагаемой стоимостью поставки 1,035 млрд долл. Однако до настоящего времени межправительственное соглашение о закупке Великобританией машин JLTV не финализовано. В результате первым иностранным заказчиком стала Словения, подписавшая в 2018 году соглашение на приобретение по линии FMS 38 машин JLTV с поставкой в 2021-2023 годах. Однако фактически первым иностранным получателем машин JLTV будет Черногория, подписавшая в ноябре 2019 года соглашение по линии FMS о приобретении 67 машин, с началом поставок во второй половин 2020 года Теперь третьим зарубежным заказчиком JLTV стала Литва.

Американская легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) у здания министерства национальной обороны Литвы в Вильнюсе, 21.11.2019 (с) министерство национальной обороны Литвы

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Страны
Великобритания
Литва
Словения
США
Черногория
Продукция
JLTV
Компании
Oshkosh
Проекты
2020-й год
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