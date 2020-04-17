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Литва заказала боевые модули Kongsberg Protector CROWS

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Норвежская группа Kongsberg 14 апреля 2020 года сообщила, что заключила контракт на поставку вооруженным силам Литвы не называемого количества дистанционно управляемых боевых модулей Protector Common Remote Weapon Stations (CROWS) для оснащения приобретаемых Литвой американских легких бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4.

Американская легкая бронированная машина Oshkosh JLTV с боевым модулем Kongsberg Protector M153 CROWS с 12,7-мм пулеметом М2 (с) Oshkosh

Контракт с Литвой является частью более крупного контракта Kongsberg стоимостью 170,8 млн долл на поставку боевых модулей Protector CROWS для министерства обороны США, которое, в свою очередь, поставит часть приобретаемых боевых модулей Литве через механизм американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) вместе с поставляемыми в Литву машинами JLTV. В вооруженных силах США боевой модуль Protector обозначается как М153 CROWS и оснащается 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19.

Напомним, что в ноябре 2019 года министерство национальной обороны Литвы подписало межправительственное соглашение с министерством обороны США на сумму 145 млн евро о закупке в США по линии FMS 200 легких бронированных машин JLTV производства корпорации Oshkosh. Поставки машин JLTV Литве будут начаты в конце 2021 года.

Согласно опубликованному ранее в августе 2019 года уведомлению агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA), планируемые к поставке Литве машины JLTV должны принадлежать к модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier и оснащаться дистанционно управляемыми боевыми модулями M153 CROWS в исполнении Baseline v2 Integration Kit, с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR.

Сообщается, что к настоящему времени группа Kongsberg уже поставила почти 20 тысяч боевых модулей семейства Protector в более чем 20 стран мира.

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Страны
Литва
Норвегия
США
Продукция
JLTV
Компании
Kongsberg
Oshkosh
Проекты
2020-й год
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