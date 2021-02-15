Oshkosh Defense выпустила 10-тысячную бронемашину JLTV

ЦАМТО, 12 февраля. Компания Oshkosh Defense (подразделение Oshkosh Corporation) 9 февраля объявила о недавно произведенной сборке 10-тысячного легкого тактического бронеавтомобиля JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Oshkosh Defense была выбрана СВ США победителем тендера на поставку машин JLTV с колесной формулой 4x4 по результатам оценки предложений трех претендентов. ББМ предназначены для замены 55 тыс. состоящих на вооружении СВ и КМП США бронеавтомобилей HMMWV. 25 августа 2015 года с компанией было подписано начальное соглашение стоимостью 114,669 млн. долл. Первые 7 машин JLTV были переданы компанией Oshkosh Defense СВ и КМП США для проведения испытаний в конце сентября 2016 года.

На сегодняшний день Oshkosh Defense получила заказы на поставку 18126 бронемашин JLTV на общую сумму более 6 млрд. долл. Более 6500 машин применяются вооруженными силами различных стран мира. Растет интерес к бронемашине со стороны иностранных заказчиков. Oshkosh Defense получила заказы на поставку техники от семи стран (Великобритания, Бельгия, Черногория, Словения, Литва, Бразилия и Северная Македония).