Oshkosh Defense поставит дополнительные ББМ JLTV СВ США

ЦАМТО, 7 февраля. Минобороны США 3 февраля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Oshkosh Defense соглашения на поставку легких тактических бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4.

Стоимость заказа составляет 84,953 млн. долл. Количество бронемашин, которое будет поставлено, не раскрывается. Работы будут выполняться в Ошкоше (шт.Висконсин) и, как ожидается, будут завершены 31 августа 2024 года.

Данный контракт на поставку JLTV является уже третьим за последние два месяца. Общая стоимость трех заказов составляет 730 млн. долл. Они предусматривают поставку более 2000 бронемашин для девяти разных клиентов.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Oshkosh Defense была выбрана СВ США победителем тендера на поставку машин JLTV с колесной формулой 4x4 по результатам оценки предложений трех претендентов. ББМ предназначены для замены 55 тыс. состоящих на вооружении СВ и КМП США бронеавтомобилей HMMWV. Начальное соглашение стоимостью 114,669 млн. долл. на поставку бронемашин JLTV было подписано с компанией 25 августа 2015 года.

На текущий момент Oshkosh Defense собрала более 19 тыс. бронеавтомобилей и поставила их заказчикам в различных странах мира. В числе идентифицированных зарубежных заказчиков ББМ JLTV: ВС Великобритании, Бразилии, Бельгии, Черногории, Словении, Литвы, Бразилии, Румынии и Северной Македонии.