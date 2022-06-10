Резников сообщил о поступлении на вооружение ВМС Украины противокорабельных ракет Harpoon

Состоявшая на вооружении ВМС Дании полуимпровизированная пусковая установка берегового подвижного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Harpoon Block 1С на автомобильном шасси Scania 113M/320. Снимок сделан во время единственного произведенного за период нахождения этих береговых комплексов на вооружении ВМС Дании практического учебного пуска ракеты Harpoon 05.09.2000.

Украина получила на вооружение противокорабельные ракеты Harpoon. О поставке ракет среди прочего сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

Согласно сообщению украинского министра, размещенному на личной странице в одной из запрещенных в России иностранных соцсетей, Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon для береговой обороны. При этом ни количество ракет, ни другие подробности поставки Резников не раскрыл.

(...) Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon

- написал он.

Отметим, что о поставке ПКР Harpoon Киеву 24 мая заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам второго заседания специальной контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Тогда же сообщалось, что поставку неназванного количества ракет и одной наземной установки для их запуска осуществит Дания.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США рассматривают вариант поставки на Украину противокорабельных ракетных комплексов Harpoon и NSM в береговом исполнении для "защиты побережья". Зеленский и его окружение очень долго вымаливали у Запада противокорабельные ракеты, обосновывая свои просьбы опасностью морского десанта, который может высадить Россия.

Пока российские военные ни о какой возможной высадке десанта на украинское побережье не говорят, но пара-тройка БДК напротив Одессы и Южного иногда мелькает.