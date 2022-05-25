Дания поставит Украине береговые ракетные комплексы с противокорабельными ракетами Harpoon

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции по итогам состоявшегося 23 мая 2022 года в режиме телеконференции второго заседания созданной под его председательством Оборонной контактной группы по Украине, имеющей целью координацию западной военной помощи Украине, заявил, что Дания приняла решение предоставить Украине свои пусковые установки и противокорабельные ракеты

Состоявшая на вооружении ВМС Дании полуимпровизированная пусковая установка берегового подвижного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами Harpoon Block 1С на автомобильном шасси Scania 113M/320. Снимок сделан во время единственного произведенного за период нахождения этих береговых комплексов на вооружении ВМС Дании практического учебного пуска ракеты Harpoon 05.09.2000 (с) ВМС Дании

Министр обороны США Ллойд Остин на этой пресс-конференции, в частности, сказал:

"Сегодня утром мы также услышали несколько очень приятных заявлений о еще большей помощи в сфере безопасности для Украины. Среди них около 20 стран, объявивших о новых пакетах помощи в области безопасности, и многие страны жертвуют критически необходимые артиллерийские боеприпасы и системы береговой обороны, а также танки и другую бронетехнику. Другие выступили с новыми обязательствами по обучению вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем. Слишком много стран, чтобы поблагодарить всех присутствующих, но позвольте мне упомянуть лишь несколько выдающихся.

Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковые установки и ракеты Harpoon, чтобы помочь Украине защитить свое побережье. Я также хотел бы поблагодарить Чешскую Республику за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем. И сегодня несколько стран объявили о новых поставках критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу. И позвольте мне также поблагодарить Соединенное Королевство за его ведущую роль в оказании помощи в координации помощи в области безопасности и за значительное количество британского оборудования, которое продолжает поступать на Украину. Я глубоко благодарен этим странам и всем странам, которые выступили сегодня.

За те короткие четыре недели, что прошли с момента созыва Контактной группы в Рамштайне [26 апреля], темпы помощи и поставок были выдающимися, и после сегодняшних обсуждений я рад сообщить, что мы активизируем наши усилия и, двигаясь вперед, мы продолжим углубить нашу координацию и сотрудничество, чтобы Украина могла поддерживать и развивать свои боевые операции.

Наши совместные усилия также укрепят и модернизируют вооруженные силы Украины, чтобы помочь им сдержать будущую русскую агрессию".

Следует отметить, что до настоящего времени никаких датских официальных заявлений о планах поставки Украине ракет Harpoon не было. Согласно датским СМИ, после распространения заявления министра обороны США Остина, вечером 23 мая премьер-министру Дании Метте Фредериксен был задан соответстветствующий вопрос на заседании датского парламента (Фолькетинга), на что Фредериксен уклончиво ответила, что "это часть оружия, которое потребовала Украина, и которое очень важно в битве, в которой она сражается", и что она не хочет далее комментировать поставку вооружений.

Комментарий bmpd. Таким образом, Дания в итоге была избрана головным "провайдером" по передаче вооруженным силам Украины береговых противокорабельных ракетных комплексов с ракетами Harpoon. Напомним, что ранее информационное агентство "Reuters" сообщая, что руководством США рассматривается вопрос о поставке Украине современных противокорабельных ракетных комплексов Boeing Harpoon и Kongsberg NSM в береговом исполнении для борьбы с Черноморским флотом ВМФ России, также указывало, что, по американским данным, cразу несколько стран готовы поставить из наличия своих флотов ракеты Harpoon на Украину. Но, как указывали те же американские источники, "никто не хочет быть первым или единственным государством, которое сделает это, опасаясь возмездия со стороны России, если ее корабль будет потоплен ракетой Harpoon из их поставок". Поэтому неназванный американский официальный представитель заявил, что одна некая страна рассматривается в качестве первого поставщика ракет Украине. По его словам, как только эта "богатая" нация возьмет на себя обязательство поставить Украине ракеты Harpoon, другие страны могут последовать за ней.

Дания не случайно была выбрана первым поставщиком ракет Harpoon Украине, поскольку ВМС Дании ранее являлись единственным до настоящего времени в мире эксплуатантом берегового подвижного ракетного комплекса с ракетами Harpoon. В 1991 году ВМС Дании переставили четыре стандартные корабельные четырехконтейнерные "канистерные" пусковые установки с ракетами Harpoon Block 1С с двух списанных из состава датского флота фрегатов типа Peder Skram на коммерческие автомобильные шасси Scania 113M/320 c колесной формулой 8х6. Две полученные таким образом батареи полуимпровизированных подвижных ракетных комплексов состояли на вооружении береговых частей ВМС Дании до 2003 года. Следует отметить, что пока неясно, какие пусковые установки ракет Harpoon Дания теперь намерена поставить на Украину, и означает ли это, что снятые с вооружения ВМС Дании в 2003 году береговые подвижные установки на автомобильном шасси сохранились до настоящего времени. Точно также неясна и модификация планируемых к поставке ракет Harpoon, поскольку ракеты версии Block 1С в той же Дании были сняты с вооружения как устаревшие.