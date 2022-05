Как сообщило информационное агентство "Reuters" в материале Mike Stone "Exclusive: U.S. aims to arm Ukraine with advanced anti-ship missiles to fight Russian blockade" ("Эксклюзив: США намерены вооружить Украину современными противокорабельными ракетами для противодействия русской блокаде"), в США рассматривается вопрос о поставке Украине современных противокорабельных ракетных комплексов Harpoon и NSM в береговом исполнении для борьбы с Черноморским флотом ВМФ России.

Пусковая установка берегового подвижного ракетного комплекса c противокорабельными ракетами Kongsberg NSM на шасси польского автомобиля Jelcz P662D.43 из состава ВМС Польши (c) министерство национальной обороны Польши

Американский Белый дом, по словам официальных лиц, работает над поставкой современных противокорабельных ракет украинским вооруженным силам, чтобы помочь преодолеть русскую морскую блокаду, на фоне опасений, что более мощное вооружение, которое может потопить русские военные корабли, только эскалирует конфронтацию.

Украина не скрывала, что ей нужны более передовые американские возможности, помимо получаемых ею артиллерийских орудий, ракет Javelin и Stinger, и другого вооружения. Помимо прочего, в списке пожеланий Киева есть ракеты, которые могут оттеснить ВМФ России от украинских черноморских портов, тем самым позвоив возобновить отгрузки зерна и другой сельхозпродукции для доставки по всему миру.

Действующие и бывшие американские официальные лица и источники в Конгрессе США ссылались на препятствия для отправки более мощного аооружения на Украину, включая длительность обучения, трудности с обслуживанием оборудования или опасения, что американское оружие может быть захвачено русскими войсками, - не считая страха перед эскалацией.

Но трое американских официальных лиц и два источника в Конгрессе заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет - Harpoon производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies - активно рассматриваются либо для прямой поставки на Украину, либо путем передачи ей от европейского союзника, у которого есть эти ракеты.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский обратился к Португалии с просьбой предоставить украинским вооруженным силам ракеты Harpoon, дальность действия которых составляет около 300 км.

Но пока есть несколько проблем, которые не позволяют Украине получить эти ракеты. Во-первых, ограниченная доступность платформ для запуска Harpoon с берега - что является технически сложным решением, по мнению многих официальных лиц, - поскольку это ракета в основном корабельного базирования.

Два американских официальных представителя заявили, что Соединенные Штаты работают над возможными решениями, включая перестановку пусковых установок с американских кораблей.

Министерство обороны Великобритании заявило, что около 20 кораблей ВМФ России, включая подводные лодки, находятся в зоне боевых действий в Черном море.

Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк заявил, что от 12 до 24 противокорабельных ракет, таких как Harpoon, с дальностью действия более 100 км, будет достаточно, чтобы угрожать русским кораблям, и это должно убедить Москву снять блокаду. "Если Путин будет упорствовать, Украина сможет устранить самые крупные русские корабли, потому что им негде укрыться в Черном море", - сказал Кларк.

Россия уже понесла потери на море, в частности был потоплен флагманский крейсер Черноморского флота "Москва".

Кто идет первым?

Американские официальные лица и источники в Конгрессе заявили, что несколько стран готовы поставить ракеты Harpoon на Украину. Но никто не хочет быть первым или единственным государством, которое сделает это, опасаясь возмездия со стороны России, если ее корабль будет потоплен ракетой Harpoon из их поставок, сказал третий американский официальный представитель.

Этот американский официальный представитель заявил, что одна страна рассматривается в качестве первого поставщика ракет Украине. По словам представителя, как только эта "богатая" нация [Великобритания? - bmpd] возьмет на себя обязательство поставить ракеты Harpoon, другие могут последовать за ней.

Ракета NSM (Naval Strike Missile) может быть запущена с побережья Украины и имеет дальность 250 км. Для использования этого комплекса требуется менее 14 дней обучения.

Источники сообщили, что NSM рассматривается как менее сложный выбор с точки зрения логистики, чем Harpoon, поскольку союзники по НАТО могли бы получить от Норвегии подвижные береговые пусковые установки и ракеты.

Первые два американских представителя и источники в Конгрессе заявили, что Соединенные Штаты работают над способами получения Украиной ракет NSM и пусковых установок от европейских союзников.

Источники в Конгрессе сообщили, что еще одним вариантом может быть передача Норвегией комплексов NSM Украине, и что эту идею поддерживают норвежские парламентарии. Министерство обороны Норвегии отказалось комментировать вопрос о возможных рассматриваемых дополнительных поставках вооружения и военной техники Украине.

Все запросы на поставку вооружения, включающего американские комплектующие, такого как Harpoon и NSM, должны быть одобрены Государственным департаментом США, который руководствуется инструкциями Белого дома.

Еще одно оружие в списке требований Украины - реактивные системы залпового огня (РСЗО), такие как M270 MLRS производства Lockheed Martin, которые могут поражать цели на расстоянии 70 и более километров, что в три раза больше, чем у большинства существующих гаубичных снарядов.

Два американских официальных представителя заявили, что в последние недели администрация Байдена приняла решение отправить Украине буксируемые гаубицы M777, которые можно быстро развернуть и поставлять в больших количествах.

Два американских представителя заявили, что M270 MLRS или аналогичная система M142 HIMARS будут рассмотрены для возможных поставок Украине после того, как Конгресс примет законопроект о дополнительном финансировании [помощи Украине] в размере 40 млрд долл, который в том числе разрешит выделение дополнительных 11 млрд долл президенту США. Это позволит президенту США санкционировать передачу дополнительных вооружений из запасов США без одобрения Конгресса в качестве меры в чрезвычайной ситуации.

Со стороны bmpd также укажем, что ранее 18 мая американское издание "Politico" сообщало, что администрация Байдена пока что сопротивлялась предоставлению Украине ракетных комплексов M270 MLRS или M142 HIMARS с дальнобойными высокоточными ракетами, из опасений, что они будут использованы украинской стороной для нанесения ударов по территории Российской Федерации, что приведет к эскалации конфликта.

Согласно публикации, "Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила Комитету по вооруженным силам Сената США, что Путин может покатиться по "более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории", если война затянется, "или если он сочтет, что Россия проигрывает на Украине".