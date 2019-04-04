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04.04.2019
Российская газета

Сами не сунутся: эксперт оценил проект НАТО по Азовскому морю

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Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

Анонсированный постпредом США при НАТО Кей Хатчисон проект "защиты" украинских судов в Керченском проливе не имеет военной перспективы, считает специалист по ВМФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой.

- У Азовского моря особый статус, это внутренний водоем России и Украины и без разрешения обоих государств иностранные суда - а тем более боевые корабли, - попасть туда не могут. Украина, понятно, разрешение даст, но Россия - так же очевидно, - нет, - рассказал Мозговой.

Однако НАТО может оказать Украине помощь в укреплении ее военно-морского флота. США уже активно работают в этом направлении: они фактически подарили украинским морякам скоростные катера, вооруженные 25-миллиметровыми автоматическими пушками. И даже оплатили их транспортировку в Черное море - на этот счет был издан специальный закон об оказании Киеву дополнительной военно-технической помощи на 10 миллионов долларов. Именно столько стоит доставка катеров. Сами корабли пока подновляют в США.

Киев же заявил о намерении приобрести в Дании списанные тральщики. Особенность этих кораблей в их модульной конструкции: сегодня они тральщики, а завтра на них можно установить противокорабельные ракеты Harpoon.

- Даже в этом случае Черноморский флот легко справится с украинскими кораблями в бою. Но вот перехватить их и вытеснить без крови станет сложнее, - продолжил эксперт.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Проекты
NATO
ЧФ
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