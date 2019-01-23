Игра маневров: что означает появление кораблей США на Балтике

Американские эсминцы в Балтийском и Черном морях проверяют эффективность взаимодействия российских сил

В наблюдении за американскими кораблями, которые вошли в Балтийское море, задействованы не только два российских корвета, но и технические средства Балтийского флота и Западного военного округа. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Эсминцы Gravely и Porter появились у российских берегов на следующий день после того, как в Черное море зашел эсминец Donald Cook. Одновременный "визит" кораблей ВМС США в Черное и Балтийское моря — редкое явление. По мнению экспертов, американцы хотят проверить на прочность командование ВМФ России и эффективность взаимодействия российских сил.

Силы Балтийского флота России начали слежение за маневрами эсминцев Gravely и Porter, вошедших в море: корветы "Бойкий" и "Сообразительный" взяли американцев на сопровождение. Кроме того, для наблюдения за "гостями" задействованы технические средства Балтийского флота и Западного военного округа, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве.

Справка "Известий"USS Gravely и USS Porter — эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke. Их максимальная скорость хода — более 30 узлов, дальность плавания — около 5 тыс. миль, экипаж — около 400 человек.

Вооружение управляется корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. В различной комбинации могут вооружаться крылатыми ракетами Tomahawk, противокорабельными ракетами GM/RGM/UGM-84 Harpoon, противолодочными ракетами вертикального пуска RUM-139 ASROC. Зенитное вооружение: ракеты Standard missile SM-2. Авиационную группу составляют вертолеты SH-60 LAMPS III.

Корвет "Сообразительный" Балтийского флота Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Gravely и Porter прошли через Датские проливы в Балтику буквально спустя день после того, как в Черное море прибыл эсминец Donald Cook. Это второе появление американских кораблей возле берегов Калининградской области с начала года — 10 января Gravely уже заходил сюда. Прежде силы ВМС США не появлялись в этой акватории довольно долго. В прошлом году о приближении американских кораблей к российским северо-западным рубежам не сообщалось. В то же время у берегов Норвегии были проведены крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018. Раньше же американцы регулярно обозначали свое присутствие на Балтике. В 2017 году американский корабль вошел в акваторию в дни, когда Россия отмечала годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 2016-м в Балтийское море заходил Donald Cook, находящийся сейчас в Черном море.

Под прицелом

Балтика — это открытое море, куда американцы могут вводить свои корабли без всякого ограничения. А российские корабли имеют право за ними следить, рассказал "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Россия также может ввести свои корабли в Карибское море, которое находится рядом с США, или в Северное море рядом с Великобританией, или в то же Балтийское море рядом с Германией, — рассказал эксперт. — Еще в 1972 году был подписан протокол к Соглашению между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве. Этот документ четко прописывает, как нужно действовать в той или иной ситуации. Главное — не мешать, не создавать опасную обстановку на море.

Во времена Советского Союза было несколько инцидентов, когда американские корабли выдворяли из территориальных вод, напомнил адмирал. По его мнению, в данной ситуации американцы не будут нарушать территориальные воды, поскольку знают, чем это грозит.

С военной точки зрения два эсминца не представляют никакой угрозы, а к российскому побережью их направили в качестве разведчиков, добавил Валентин Селиванов.

— Из-за того, что они подошли слишком близко к российским территориальным водам, Балтийский флот направил к ним два корвета и постоянно следит за ними. Это обычная практика, — рассказал он. — В военно-морском сленге это называется "следить оружием". То есть в каждый момент российский следящий корабль наблюдает и точно знает координаты противника и передает их на командный пункт флота. Оттуда координаты в зависимости от обстановки с определенной периодичностью (каждый час, полчаса или 15 минут) сообщаются на береговые ракетные комплексы, авиации, ракетным кораблям.

Эсминец ВМС США USS Porter Источник изображения: Фото: U.S. Navy

Средства поражения находятся в немедленной готовности к применению и готовы в считаные секунды произвести пуски. Слежение подразумевает знание места и действий противника, готовность его уничтожить, добавил эксперт.

Корабли военно-морских сил США и ряда их союзников по НАТО демонстрируют активность у российских берегов со времен вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2014 году, после присоединения Крыма, "визиты" военных кораблей участились, отметил военный эксперт Прохор Тебин.

— В Балтийском море американские эсминцы Gravely и Porter, скорее всего, преследуют несколько целей, — рассказал он "Известиям". — Во-первых, корабли могут вести разведку: их радиотехническое оснащение позволяет наблюдать за российскими вооруженными силами в прибрежных районах. Во-вторых, Европейское командование вооруженных сил США продолжает развивать свою военно-морскую дипломатию. На деле такими походами США всячески стараются показать своим союзникам, в том числе и по НАТО, что эти страны пользуются поддержкой своих старших партнеров. Также у США есть большое желание продемонстрировать России, что Америка является важным военно-политическим игроком в европейском регионе.

Тем не менее на откровенные провокации корабли США вряд ли пойдут — слишком велики риски. Та же Украина не раз предлагала кораблям НАТО проследовать в Азовское море под Крымским мостом, но и их намеки руководство стран НАТО "не услышало", отметил эксперт.

Наблюдая друг за другом

Одиночные корабли у российских берегов не представляют серьезной военной угрозы, отмечают эксперты. Одна из главных их задач — демонстрация американского военно-морского флага. И маневры одновременно в двух омывающих Россию морях рассчитаны на то, чтобы проверить реакцию российских моряков, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— При необходимости Балтфлот быстро закроет районы, которые представляют опасность. При первой же угрозе в таком районе будет создана специальная зона, где потенциальному противнику будет максимально затруднено использование кораблей, авиации, беспилотников и крылатых ракет, — сказал Дмитрий Болтенков. — За оборону района будут отвечать не только корабли и ударная авиация Балтфлота, но и средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, а также ракетно-артиллерийские соединения береговых войск Балтфлота.

Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Последние считаются "хребтом" береговой обороны. В Балтийском море побережье и подступы к нему охраняют береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал". При необходимости они обеспечивают глубокоэшелонированную оборону района. Дальнобойные "Бастионы" могут поразить корабли на расстоянии до 600 км. Прорвавшиеся попадут под удар "Балов" — дальность их действия до 260 км. От ударов крылатых ракет БРК прикроют комплексы ПВО. На Балтфлоте есть С-400, последние модификации С-300В и другие системы, отметил эксперт.

17 июня 2016 года, находясь в Средиземном море, USS Gravely совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый", в связи с чем российские и американские официальные лица обвинили друг друга в опасном и непрофессиональном маневрировании. А эсминец USS Porter при переходе в расположение пятого флота США в Бахрейне в ночь на 12 августа 2012 года столкнулся в Персидском заливе с японским нефтяным танкером Otowasan. В апреле 2017 года эсминец участвовал в ударе крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

Роман Крецул, Алексей Козаченко, Богдан Степовой, Алексей Рамм