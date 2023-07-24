Десантные машины и защита побережья. Заключение.

Франция

БМП AMX-10P ВС Франции

В течение многих лет стандартной боевой машиной пехоты французской армии была AMX-10P производства Nexter. Для удовлетворения требований экспортных заказчиков разработана специализированная версия, получившая название AMX-10P Marines. Они были проданы в Индонезию (34) и Сингапур (44) в различных вариантах.

Десантные машины НОАК

В то время как Корпус морской пехоты США отменил свои экспедиционные боевые машины EFV (см. часть 1), Китай продвинулся вперед и выставил значительное количество подобной техники. Действительно, они уже предлагаются на экспортном рынке китайской промышленной корпорацией Norinco.

Гусеничная боевая машина морской пехоты VN18

Базовая версия называется гусеничной боевой машиной морской пехоты VN18. Экипаж состоит из четырех человек, состоящих из командира, наводчика, заряжающего и водителя, и перевозить 11 военнослужащих, которые могут быстро покинуть БМП по трапу в задней части. Башня вооружена 30-мм пушкой и 7,62-мм спаренным пулеметом. С обеих сторон установлены ПТУР HJ-73D.

Силовая установка состоит из 4-тактного дизеля с водяным охлаждением и турбонаддувом, развивающего на суше 440 кВт (598 л.с.) и 1176 кВт (1598 л.с.) на плаву. Максимальная скорость на суше указана равной 65 км/ч. Находясь на плаву, машина приводится в движение двумя водометами, расположенными по обе стороны сзади, которые обеспечивают максимальную скорость до 25 км/ч. Полная масса машины составляет 28,5 тонн. Перед заходом в воду включаются трюмные насосы, расширяется дифферентная лопасть в передней части корпуса и поднимается регулируемая гидропневматическая подвеска для уменьшения лобового сопротивления.

Гусеничная десантная машина Norinco VN16 оснащена трехместной башней, вооруженной 105-мм пушкой

Гусеничная десантная БМП VN16 имеет корпус, аналогичный VN18. Она оснащена трехместной башней, вооруженной 105-мм нарезной пушкой с малой отдачей, спаренным 7,62-мм пулеметом и установленным на крыше 12,7-мм пулеметом. Обе машины имеют сварной алюминиевый корпус с накладной броней, которая обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов

Япония

Япония приобрела у США несколько AAV7A1, но сейчас продвигается вперед с созданием собственного AAV (подробнее). В некоторых отношениях конструкция похожа на американский EFV. Ряд испытательных стендов уже завершен. Ожидается, что машина будет весить около 40 тонн, оснащаться дизелем V-12 мощностью 3000 л.с. и приводиться в движение на плаву водометами. Другие особенности будут включать в себя встроенную подвеску, которую можно будет поднимать для десантных операций, композитные резиновые гусеницы и выдвижную накладку спереди.

Другие десантные машины

Итальянская IDV разработала плавающий колесный бронетранспортер VBA (Veicolo Blindato Anfibio), используя внутреннее финансирование исследований и разработок и основываясь на опыте эксплуатации своих машин SuperAV 8×8. По сравнению с ними VBA обладает повышенной плавучестью.

Силовая установка состоит из двигателя Iveco FPT ‘Curso’ 16 мощностью 700 л.с., соединенного с автоматической коробкой передач. На плаву машина приводится в движение двумя винтами с гидравлическим приводом, которые, согласно IDV, обеспечивают ей максимальную скорость 6 узлов и способность работать за пределами 3-х бального волнения моря.

Итальянский VBA (8×8) с трубкой для плавания, расположенной над моторным отсеком, и двумя винтами с гидравлическим приводом

В конце 2022 года IDV получили контракт, предусматривающий поставку 36 VBA для ВМС Италии. Они будут оснащены дистанционно управляемой оружейной станцией Leonardo Hitrole с 12,7-мм пулеметом. Согласно IDV, предполагается, что эта машина усилит флот бригады морской пехоты Сан-Марко и эффективно увеличит национальные десантные возможности на море.

Бразильский БТР «Гуарани» (6×6), вид сбоку. Видны винта для плавания и открытая апарель в задней части корпуса

В дополнение к этим специализированным машинам, некоторые обычные БМП просто приспособлены для десантных операций, когда это необходимо, обычно за счет дополнительной плавучести. Другие БМП имеют встроенную десантную способность. Типичным примером является бразильский “Гуарани” (6×6), который уже запущен в производство для внутреннего и экспортного рынков. В воде они приводятся в движение двумя винтами, установленными сзади.

Защита побережья

По оценкам западных военных экспертов, дни хорошо защищенных пляжей давно прошли. США сдали на слом свои береговые орудия сразу после Второй мировой войны, а Великобритания расформировала береговую артиллерию в 1956 году, за исключением нескольких орудий, защищавших Гибралтарский пролив.

Береговая артиллерия Швеции

Страны Северной Европы вложили значительные средства в стационарные батареи береговой артиллерии. Финляндия, Норвегия и Швеция имели стационарные береговые орудия, причем последние два из них включали 120-мм башенные установки Bofors «Ersta». Дания использовала более старые башенные орудия. Швеция располагала 20 батареями, оснащенными тремя установленными на башнях 75-мм скорострельными орудиями, соединенными с компьютеризированной системой управления огнем с поддержкой радаров. В настоящее время все они выведены из эксплуатации.

Другие страны развернули установленные на грузовиках ракетные комплексы береговой обороны с использованием ракет MBDA Exocet и Otomat, а также шведского Saab RBS 15 и американского Harpoon. В кампании на Фолклендских островах Аргентина использовала ракеты Exocet, установленные на прицепе, чтобы повредить эсминец HMS Glamorgan типа County королевских ВМС.

Впоследствии Великобритания развернула ракеты Exocet, установленные на прицепах, для защиты Гибралтарского пролива. Впоследствии эту роль взяла на себя Испания с ее 155-мм буксируемыми артиллерийскими системами 155/52 APU SBT, оптимизированными для береговой обороны.

Некоторые страны также использовали другие ракеты малой дальности, такие как двухзарядная пусковая установка “Хеллфайр”, которая до сих пор используется Швецией. Китай и Россия развернули системы береговой обороны, основанные на ракетах, а также мобильных орудиях.

ПКР «Нептун» ВС Украины

Украина разработала и развернула ракету береговой обороны «Нептун». Система, установленная на грузовике, оснащена четырьмя ракетами, которые приводятся в боевое положение. Ракеты оснащены установленной в носовой части активной головкой наведения и, как утверждается, имеют максимальную дальность более 300 км.

Норвежская Kongsberg Defence & Aerospace изначально разрабатывала свою Naval Strike Missile для стрельбы с надводных кораблей. Однако в настоящее время она продается для операций по защите побережья. Они включают использование корпусом морской пехоты США, при этом ракеты крепятся к единой легкой тактической машине.

Ракетный комплекс береговой обороны Naval Strike Missile

В начале 2023 года Румыния заказала версию береговой обороны NSM на общую сумму 217 млн. долл. США. Контракт предусматривает поставку двух батарей, каждая с четырьмя мобильными пусковыми установками. В свою очередь, каждая ПУ оснащена четырьмя ракетами, установленными на грузовике повышенной проходимости. Имеется связанная с ними командная система управления. Перед стартом направляющие поднимаются.

По материалам ресурса euro-sd.com