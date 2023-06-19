Десантные машины и защита побережья. Часть I.

Войска и другое оборудование могут доставляться на побережье различными способами, включая вертолеты, десантные катера, суда на воздушной подушке и плавающие десантные машины (amphibious assault vehicles, AAVS).

Сегодня отдельные боевые бронированные машины (ББМ), такие как российские боевые машины пехоты (БМП-1, БМП-2 и БМП-3), действительно обладают возможностями преодоления водных преград. Вместе с тем, их применение ограничено реками и озерами. Ранее некоторые армии оснащали свои транспортные средства защитными экранами (обтекателями). К ним, например, относились все представители семейства боевых разведывательных машин (гусеничных) Alvis Scorpion ВС Великобритании и шведский «S-танк».

Десантная машина морской пехоты выходит из воды и отчетливо показывает обтекатель, установленный в передней части корпуса.

Эти обтекатели размещались в сложенном виде вокруг верхней части корпуса и поднимались по мере необходимости. Некоторые ББМ также оснащались мешками, которые надуваются для пересечения рек и озер. Хорошим примером является южнокорейская БМП K21. Её плавучие мешки складываются в походном режиме и надуваются, как только машина входит в воду для движения по воде.

Южнокорейская БМП K21 с установленными по бокам и спереди надувными мешками

Все эти устройства очень уязвимы не только от огня стрелкового оружия, но и от повреждений плавающими в воде предметами. Более того, они считаются опасными даже в учениях мирного времени, так как имелись случаи потерь машин и их экипажей.

Главная проблема для десантных машин – выход из воды. Операции на внутренних водных путях предполагают преодоление крутых берегов и быстрое течение рек. Машины, которые спускаются на воду в открытом море, должны справляться с воздействием ветра, приливов и течений. Определенный риск также может представлять пересечение линии прибоя. Кроме того, в некоторых частях света, возможно, придется преодолевать коралловые рифы.

Десантные машины Корпуса морской пехоты США

В течение многих лет стандартной десантной машиной, используемой западными странами, считалась AAV7A1 от американской компании BAE Systems. Первоначально она была разработана тогдашней корпорацией FMC еще в 1965/1966 годах. Первые серийные образцы изготовили в 1972 году на заводе в Сан-Хосе. Они получили название «Десантная машина для персонала на гусеничном ходу», модель 7 (Landing Vehicle, Tracked, Personnel, Model 7, LVTP7). Позже его изменили на плавающую десантную машину 7 (AAV7). Помимо КМП США, эта техника также используется Аргентиной, Бразилией, Италией, Японией, Южной Кореей (местного производства), Испанией, Тайванем, Таиландом и Венесуэлой.

Базовый вариант AAV7A1 имеет экипаж из трех человек и может перевозить 25 морских пехотинцев, которые спешиваются через заднюю рампу. Вооружение состоит из одноместной башни, оснащенной 40-мм автоматическим гранатометом (AGL) и 12,7-мм пулеметом.

Десантная машина КМП США покидает заднюю рампу корабля

Конкретными версиями AAV7 являются командирская машина AAVC7 и ремонтно-эвакуационная машина AAV7R. Кроме того, прототипы других специализированных машин включали вариант для разминирования и вариант с башенной 105-мм пушкой. На протяжении многих лет AAV7 КМП США и её варианты неоднократно модернизировались для продления срока их службы. Компания SAIC в начале 2014 года получила контракт на их модернизацию в рамках программы повышения живучести (AAV-SU), но в итоге эту программу отменили после завершения нескольких прототипов.

В марте 2023 года Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США уведомило Конгресс о возможной продаже AAV Греции на общую стоимостью 268 млн. долл. США. Программа включает 63 AAVP-7А1, 9 AAVC-7А1 и 4 AAVR-7А1, а также вооружение, поддержку и обучение. BAE Systems не сообщила, являются ли эти машины новой сборки или модернизацией старых.

Ожидалось, что AAV7A1 будет заменен усовершенствованной десантно-штурмовой машиной (AAAV) производства General Dynamics Land Systems, впоследствии переименованной в экспедиционную боевую машину (Expeditional Fighting Vehicle, EFV). Машины рассчитаны на максимальную скорость на воде 25 узлов и, в дополнение к экипажу из трех человек, могли перевозить 17 морских пехотинцев. На них установлена дистанционно-управляемая боевая станция, вооруженная 30-мм пушкой Northrop Grumman MK44 Mod 1 с двойным питанием и 7,62-мм пулеметом. Однако в конечном итоге в 2011 году из-за проблем со стоимостью и надежностью предложение было отменено.

После отказа от EFV КМП США провел конкурс на менее сложный и дорогостоящий бронетранспортер для морской пехоты (marine personnel carrier, MPC). В конечном итоге в шорт-лист для этого контракта включили системы от SAIC и BAE. SAIC предложила десантную машину на базе ББМ Terrex из Сингапура, а BAE Systems – SuperAV (8×8) от IDV (ранее Iveco Defence Vehicles). После испытаний между прототипами выбор пал на предложение BAE Systems.

Боевая машина-амфибия ACV КМП США

В настоящее время MPC называется боевой машиной-амфибией (ACV), а КМП США в 2021 году одобрил полномасштабное производство первого варианта ACV-P. Они уже поставляются подразделениям КМП США. Вторая – командная версия ACV-C, которая поступит в производство, должна поступить в 2023 году. BAE Systems также заключила контракт на поставку ACV-R (Recovery) и ACV-30. Последние будут оснащены дистанционно управляемой башней от Kongsberg, вооруженной 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Десантные машины ВМС Турции

Турецкая FNSS Savunma Sistemleri, совместно принадлежащая BAE Systems (49%) и турецкой Nurol (51%), производила американские AAV7A1 по лицензии. Вместо этого компания разработала новую модель, отвечающую специфическим требованиям Турции к технике, которая будет использоваться с ее нового десантного корабля «Анадолу» (TCG Anadolu).

Изделие получило название «Десантная машина морской пехоты» (MAV), или «Заха» (Zaha). Как и американская AAV7A1, на плаву машина приводится в движение двумя водометами, расположенными с обеих сторон сзади, чуть выше подвески. Они обеспечивают максимальную скорость на воде 7 узлов. Перед входом в воду в передней части корпуса гидравлически выдвигается дифферентный обтекатель и приводятся в действие трюмные насосы.

Десантная машина морской пехоты «Заха»

Силовая установка MAV состоит из дизельного двигателя Cummins в сочетании с полностью автоматической коробкой передач Allison, которая обеспечивает максимальную скорость на суше до 70 км/ч. Соотношение мощности к весу составляет 20 л.с./тонну. Для сравнения: «Леопард 2A7» имеет соотношение 22,22 л.с./т, «Леопард 2A1» – 27 л.с./т, ОБТ «Чифтен» – 13,63 л.с./т.

Корпус выполнен из цельносварной алюминиевой брони с дополнительными керамическими броневыми пластинами. По данным FNSS, наиболее существенной отличительной чертой модели, в сравнении с предшественниками, является способность к баллистической и противоминной защите. На крыше установлена дистанционная боевая станция Caka (RWS), разработанная FNSS. Она включает лазерный дальномер, стабилизированный 40-мм гранатомет и 12,7-мм пулемет. Стандартное оборудование MAV также включает генератор дыма, который вместе с дымовыми гранатометами это обеспечивает постановку устойчивой дымовой завесы.

«Заха» также оснащена системой боевого управления и камерами ситуационной осведомленности. Дополнительно, LI/LLTV камера обеспечивает водителю возможность наблюдения в условиях полной темноты с детализацией глубины и рельефа местности. Оборудование жизнеобеспечения включает систему обнаружения и тушения пожара, систему защиты от ОМП, а также отопление и кондиционирование воздуха.

В общей сложности к 2022 году было произведено 27 MAV, из которых 23 – в варианте БТР. В дополнение к экипажу, состоящему из командира, наводчика и водителя, он может перевозить 21 военнослужащего, которые могут быстро покинуть машину по трапу с механическим приводом в задней части. Кроме того, были поставлены четыре специализированных варианта: два командных пункта и два варианта для ремонта и восстановления. Кран, установленный на эвакуационной машине, расположен на верхней части корпуса и при необходимости способен поднять весь силовой агрегат. Поскольку конструкция MAV является гибкой, могут быть разработаны другие версии для конкретных целей (например, для разминирования).

Десантные машины MAV эксплуатируются десантной бригадой морской пехоты ВМС Туреции. FNSS также пытается вывести MAV на международный рынок. Изделие представляет собой потенциальную замену некоторым старым машинам, находящимся на вооружении индонезийской морской пехоты. Турецкий производитель занимает выгодное положение в Индонезии, поскольку сотрудничает с индонезийской компанией PT Pindad над средним танком «Каплан» (Kaplan), получившим местное обозначение Harimau.

Продолжение следует…

По материалам ресурса euro-sd.com