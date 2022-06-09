Финляндия пытается "соблазнить" Турцию покупкой БЛА для поддержки ее заявки по вступлению в НАТО

ЦАМТО, 8 июня. Пытаясь убедить власти Турции поддержать ее заявку по вступлению в НАТО, Финляндия заявила, что может рассмотреть возможность приобретения БЛА турецкого производства.

Финляндия совместно со Швецией в прошлом месяце подала заявку на вступление в НАТО, но столкнулась с сопротивлением Турции. Анкара обвиняет скандинавские страны в том, что они являются убежищем для террористов, в том числе членов террористической группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), и требует, чтобы они отменили ранее введенные эмбарго на экспорт оружия Анкаре.

По информации Financial Times, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции заявил, что у Турции имеется ряд оружейных технологий, которые могут заинтересовать Финляндию. В их число, в частности, входят БЛА. При этом министр заметил, что не хочет торопить события, и намерен оценить состояние ведущихся сторонами переговоров. П.Хаависто заявил, что Финляндия и Турция могли бы заключать контракты на поставку оружия друг с другом, если бы были членами альянса.

По мнению экспертов, П.Хаависто имел в виду БЛА "Байрактар TB2", которые активно применялись в последние годы в конфликтах в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и теперь на Украине.

Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после инициированной ВС этой страны в 2019 году военной операции с целью зачистки северной Сирии к востоку от Евфрата от отрядов курдских "Сил народной самообороны" (СНС /YPG).

Анкара считает СНС и Рабочую партию Курдистана (РПК) террористическими организациями. РПК также признана террористической организацией в Европейском союзе и США.

Переговоры между официальными лицами Турции и делегациями из Швеции и Финляндии пока мало продвинулись в нужном скандинавам направлении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня заявил, что страны Северной Европы еще не предоставили Турции соответствующие ее ожиданиям ответы. Это повышает вероятность того, что Швеция и Финляндия не будут приняты в НАТО на саммите, который состоится в конце июня в Мадриде.

В настоящее время подтверждено приобретение "Байрактар TB2" вооруженными силами Турции, Азербайджана, Катара, Марокко, Нигера, Польши, Украины, Туркменистана и Кыргызстана. О своей заинтересованности в поставке турецких БЛА также заявляли ВС Сербии, Пакистана, Ирака, Албании, Эфиопии, Казахстана, Латвии и Саудовской Аравии.

Спецоперация на Украине подтвердила, что "Байрактар TB2" эффективны при проведении операций против партизанских формирований в условиях отсутствия средств ПВО. В конвенциональной же войне, несмотря на свои ударные возможности, БЛА достаточно быстро уничтожаются средствами ПВО. По последней информации с начала спецоперации на Украине российские средства ПВО сбили около 90 БЛА "Байрактар TB2".