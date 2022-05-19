Турция требует вернуть ее в программу F-35 за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО

ЦАМТО, 18 мая. Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии вернуть ее в программу F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

Как отмечает "РИА Новости", представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

"Турция хочет быть вновь включенной в программу F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России ЗРС С-400... Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за то, что С-400 продолжают состоять на вооружении Анкары", – говорится в сообщении агентства.

Утверждается, что Турции также хочет закупить у США десятки истребителей F-16 и комплекты для модернизации для уже имеющихся у нее истребителей этого типа.

По словам собеседников агентства, Анкара также хочет, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Европейского союза в 2019 году. Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации.

Как напоминает "РИА Новости", США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона", – отмечает "РИА Новости".