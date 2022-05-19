Войти
ЦАМТО

Турция требует вернуть ее в программу F-35 за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО

283
0
0
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США.
Источник изображения: cnbc.com

ЦАМТО, 18 мая. Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии вернуть ее в программу F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

Как отмечает "РИА Новости", представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

"Турция хочет быть вновь включенной в программу F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России ЗРС С-400... Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за то, что С-400 продолжают состоять на вооружении Анкары", – говорится в сообщении агентства.

Утверждается, что Турции также хочет закупить у США десятки истребителей F-16 и комплекты для модернизации для уже имеющихся у нее истребителей этого типа.

По словам собеседников агентства, Анкара также хочет, чтобы Стокгольм и Хельсинки сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили на нее вместе с несколькими другими членами Европейского союза в 2019 году. Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации.

Как напоминает "РИА Новости", США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона", – отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
19.05.2022
У Турции есть ряд условий для вступления в НАТО Швеции и Финляндии
16.05.2022
Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии