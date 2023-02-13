В Турции объяснили, почему не доверяют Америке

Dünya: США готовы к диалогу с Турцией только тогда, когда нуждаются в ее помощи

США не относятся к Турции как к равному союзнику, пишут Dünya. Они недовольны тем, что внешняя политика Анкары противоречит их интересам. И вместо поиска консенсуса Америка предпочитает поддерживать терроризм, чтобы надавить на Эрдогана. В таком случае напряженности в отношениях не избежать.

Писать статьи на этой неделе поистине тяжело. В понедельник утром, 6 февраля, мы проснулись с такой бедой, которую невозможно выразить словами. Мы имеем дело с величайшей катастрофой в истории Турции. Прошу Господа о милости для наших людей, которых мы потеряли, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, выражаю соболезнования нашей стране.

Евразийская платформа стратегических исследований (ASAD), членом которой я являюсь, в рамках надполитического подхода приглашает на свои мероприятия председателей партий и официальных лиц Турции. На этой неделе мы принимали председателя Республиканской народной партии Турции Кемаля Кылычдароглу (Kemal Kılıçdaroğlu), которого я спросил о присутствующем в программном документе шестисторонней оппозиционной коалиции тезисе "Будем выстраивать отношения с США на институциональной основе и принципе равноправия, будем продвигать союзнические отношения на основе взаимного доверия". Я задал вопрос: "Как?"

В основе недоверия, как обратил внимание Кылычдароглу, лежит тот факт, что в США турецкие власти говорят одно, а в Турции — другое. По его словам, министерство иностранных дел утратило квалификацию, а институционализм был отброшен в сторону. "Мы будем отстаивать права Турции через доверие и институционализм", — подчеркнул лидер партии.

Действительно ли доверие в отношениях между двумя странами зависит только от действий, позиций, риторики турецких внешнеполитических деятелей? Конечно же, нет.

В последнее время произошло много событий, способных подорвать доверие между Турцией и США. В частности, инцидент с пастором Брансоном (Brunson), дело "Халкбанк" (HalkBank), признание так называемого "геноцида армян", антитурецкая позиция в Восточном Средиземноморье и на Кипре, предоставление крупной военной поддержки Греции, кризис с С-400 и санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), исключение Турции из проекта F-35, защита и покровительство, которыми пользуются в США лидер и члены Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ), и, наконец, попытки связать членство Швеции и Финляндии в НАТО с продажей F-16.

А теперь забудьте про все это... Главная причина недоверия — поддержка, оказываемая США Партии "Демократический союз" (PYD) / Отрядам народной самообороны (YPG). Вы спросите, почему? Ни одна из вышеперечисленных проблем не вызывает столько беспокойства относительно безопасности и будущего Турции, как Сирия и Ирак. Администрация Байдена полагает, что она утрачивает активность в работе над политическим переходом в Сирии, уступает свой вес на поле боя России и эту динамику нужно кардинально изменить. С этой целью, в то время как продолжается политика эпохи Обамы, когда Байден был вице-президентом, а именно — политика, отвергавшая Турцию и обрекавшая США на сотрудничество с террористической группировкой, военное присутствие США "на земле" связывается с ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Забавно то, что, проводя такую политику, США обуславливают поддержку, оказываемую террористической организации, такой трудно приемлемой причиной, как борьба с ИГИЛ*. Цель – ИГИЛ*? Или создание мини-государства РПК?

Обратите внимание: все это происходит от того, что внешнеполитические решения, принимаемые Турцией, противоречат интересам США. А давайте займем прямо противоположную позицию! И что тогда?

Зачехлим С-400, которые мы приобрели у России, на складе, объявим, что будем использовать их только на учениях, по аналогии с риторикой Греции. Разрешится ли кризис с F-35? Думаю, да.

Объявим, что мы отказались от решения о создании двух государств на Кипре, отозвали наше соглашение с Ливией, отступили от нашей политики равного распределения в Восточном Средиземноморье.

Давайте признаем так называемый "геноцид армян". Согласимся со всеми требованиями Еревана.

Давайте примем в качестве стороны переговоров PYD / YPG, которые являются ответвлением РПК, и позволим этой террористической структуре создать государство в Сирии, давайте уйдем из зон безопасности, которые мы создали в САР.

Забудем вопрос о том, какой интерес имеют США к террористической организации FETÖ. Оставим в стороне тот факт, что лидер и члены организации живут в США в роскоши.

На Кавказе уменьшим нашу поддержку Азербайджану, как политическую, так и военную. Скажем "да" тезисам Армении.

Давайте закроем глаза на то, что Швеция и Финляндия принимают с распростертыми объятиями каждого члена враждебной Турции террористической организации, допускают любые действия с их стороны в своих странах, постоянно обвиняют Турцию, и одобрим членство этих двух государств в НАТО.

Если мы сделаем все это, завоюют ли наши отношения с США и ЕС доверие противоположной стороны? Думаю, да.

А есть ли кто-нибудь, кто считает, что Турция неправа в этих вопросах? Думаю, нет. Доверие и уважение в международных отношениях связаны с принципом взаимности. Запад смотрит на это только со своей стороны. Вы спросите, когда эта точка зрения меняется? Когда он нуждается в Турции!

Автор: Рагып Кутай Караджа (Ragıp Kutay Karaca)

* террористическая организация, запрещена в РФ