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ЦАМТО

Пентагон: возмещение переданных Киеву противотанковых систем займет более года

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Президент США Джо Байден во время посещения завода корпорации Lockheed Martin по производству противотанкового ракетного комплекса Javelin. Троя (штат Алабама), 03.05.2022
Президент США Джо Байден во время посещения завода корпорации Lockheed Martin по производству противотанкового ракетного комплекса Javelin. Троя (штат Алабама), 03.05.2022.
Источник изображения: Jonathan Ernst / Reuters

ЦАМТО, 11 мая. США может потребоваться более года, чтобы восполнить арсенал переданных Украине противотанковых комплексов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила на слушаниях в сенате представитель Пентагона Кристин Вормут.

"Что касается ПТРК Javelin, думаю (компания) Raytheon ускорит (производство – ред.), чтобы уложится <...> в год. Не уверена, но, думаю, что это может занять чуть больше времени, но мы активно работаем с представителями отрасли", – сказала К.Вормут 10 мая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.

По ее словам, в случае ПЗРК Stinger, производство которых в настоящее время приостановлено, сроки будут зависеть от того, будет ли принято решение об их модернизации или производстве на основе уже имеющихся моделей.

"У нас уже какое-то время нет действующего производства Stinger, есть некоторые запасы ракет, которые мы можем передать, но определенно то, что нам нужно будет решить, как действовать дальше: производить уже имеющиеся или создавать какое-то новое поколение Stinger, что, я думаю, займет немного больше времени", – сказала представитель Пентагона.

Как напоминает "РИА Новости", в конце апреля агентство Блумберг со ссылкой на военных экспертов, которые выступили на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооруженным силам, сообщило, что запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину.

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
Компании
Raytheon
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