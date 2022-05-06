3 мая 2022 года президент США Джо Байден посетил завод Lockheed Martin в Трое (штат Алабама), являющийся головным предприятием совместного предприятия JV Javelin корпораций Lockheed Martin и Raytheon, осуществляющего производство одноименного противотанкового ракетного комплекса. В выступлении при посещении данного завода президент Байден призвал Конгресс США как можно скорее одобрить предложенный администрацией пакет дополнительной американской помощи Украине на сумму 33 млрд долл, в том числе 20 млрд долл военной помощи. Американский сетевой ресурс "Aхios" накануне визита Байдена в Трою опубликовал материал Hans Nichols "Biden learns to love defense contractors" ("Байден учится любить оборонных подрядчиков").

Президент США Джо Байден во время посещения завода корпорации Lockheed Martin по производству противотанкового ракетного комплекса Javelin. Троя (штат Алабама), 03.05.2022 (с) Jonathan Ernst / Reuters

Когда президент США Байден во вторник [3 апреля] отправится на завод по производству ракетных комплексов Javelin в Трое, штат Алабама, он приласкает группу, которую его непосредственные предшественники-демократы держали на расстоянии: оборонных подрядчиков.

Почему это важно: Наряду с энергетической отраслью, Байдену, необходимы оборонные подрядчики в это военное время. Помимо того, что он хочет больше противотанковых и зенитных ракет, он также желает послать четкий сигнал российскому президенту Владимиру Путину.

"Это будет самый разрекламированный визит демократа к оборонному подрядчику с тех пор, как Майкл Дукакис запрыгнул в танк" [во время предвыборной кампании 1988 года, что стало одним из провальных шагов Дукакиса, - bmpd], - сказал "Axios" научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинса Джо Сиринсионе. - "Можно поспорить, что его [Байдена] команда действует с дальним прицелом".

В своем бюджете на 2023 финансовый год Байден попросил Конгресс увеличить военные расходы США на 4% - на общую сумму 813 миллиардов долларов. А в Трое он устроит праздник в честь противотанкового ракетного комплекса Javelin, который президент США Барак Обама отказался послать на Украину.

"Он не будет иметь какого-либо серьезного противодействия такому большому [военному] бюджету", - сказал Сиринсионе, бывший президентом группы по нераспространению воооруженийPloughshares Fund, - "Сообщество по контролю над вооружениями и миру слишком слабо и неэффективно, чтобы наказать его".

Байден также воспользуется своим визитом на предприятие Lockheed Martin, чтобы оказать давление на Конгресс с целью принятия законопроекта о повышении конкурентоспособности по отношению к Китаю [America COMPETES Act of 2022].

Байден проведет явную связь между поддержкой Украины и законопроектом о выделении 55 млрд долл для полупроводниковой промышленности США. Для каждой ракеты Javelin требуется более 200 полупроводниковых микросхем.

Принятие этого законопроекта является приоритетом для президента США, но ему нужно, чтобы Палата представителей и Сенат разрешили свои разногласия.

Точно так же, как Байдену нужно, чтобы нефтегазовая промышленность нарастила добычу, чтобы снизить цены на заправках, президент США хочет, чтобы оборонные подрядчики производили больше своей продукции, чтобы помочь победить Россию и президента Путина.

Но оборонная промышленность жаждет большего, чем просто риторика. Она хочет, чтобы Пентагон предложил и подписал новые контракты.

"Вы общаетесь с частным сектором на контрактной основе", - сказал "Axios" Эрик Фаннинг, занимавший пост министра армии при Бараке Обаме. - "Это значит, что вы должны послать очень четкий сигнал о спросе", - сказал Фаннинг, который сейчас является президентом и главным исполнительным директором Ассоциации аэрокосмической промышленности США.

Некоторые законодатели также хотят, чтобы Байден применил Закон об оборонном производстве [1941 года]. Это позволит мобилизовать ресурсы и уделить первоочередное внимание производству противотанковых ракет Javelin и зенитных ракет Stinger.

Грег Хейс, исполнительный директор корпорации Raytheon, которая в том числе производит ракеты Javelin и Stinger, заявил на прошлой неделе, что увеличение производства "займет у нас немного времени", сообщает издание "Defense News".

Украина запросила поставку по 500 ракет Javelin и зенитных ракет Stinger - каждого типа - в день, сообщило CNN.

Завод Lockheed в Трое может производить до 2100 ракет Javelin в год.

США уже направили на Украину 5500 противотанковых комплексов Javelin "для поддержки борьбы украинского народа за свободу", заявила в понедельник [2 мая] пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время оборонная промышленность США пострадала от инфляции, и некоторые инсайдеры отрасли в частном порядке предполагают, что увеличение оборонного бюджета Байденом приведет к сокращению в фактических значениях.

Администрация США также дала понять, что не будет освобождать оборонную отрасль от своего жесткого антимонопольного подхода. В частности, она подала в суд, чтобы заблокировать запланированное приобретение корпорацией Lockheed Martin компании Aerojet Rocketdyne.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Дукакис на выборах 1988 года совершает поездку на танке М1A1 Abrams на предприятии корпорации General Dynamics в Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган), 13.09.1988 (с) www.politico.com