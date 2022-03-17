Военные ЛНР и ДНР проходят курс подготовки по освоению комплексов Javelin и NLAW

В Минобороны России рассказали, что поступившие донецким и луганским военнослужащим танки, другая бронетехника и вооружение были брошены на своих позициях и складах отступающими украинскими националистами

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Луганской и Донецкой народных республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, сообщили в Минобороны России.

"Захваченная украинская военная техника и вооружение западных стран передается подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик для применения в боевых действиях против украинских националистов. Для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW военнослужащие Луганской и Донецкой народных республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки", - сообщили в военном ведомстве.

Там рассказали, что "поступившие в значительных количествах донецким и луганским военнослужащим танки, другая бронетехника и вооружение были брошены на своих позициях и складах отступающими украинскими националистами".

"Вся передаваемая личному составу подразделений народных республик трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем используется для освобождения и защиты территории народных республик", - подчеркнули в министерстве.

О комплексах Javelin и NLAW

Переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin разработаны совместным предприятием фирм Raytheon TI System и Lockheed Martin в 1989 году. Комплекс, предназначенный для поражения основных боевых танков и бронированных машин на дальности до 2,5 км, действует по принципу "выстрелил и забыл" (fire-and-forget).

Первая партия комплексов Javelin поступила на Украину 30 апреля 2018 года. Точное количество единиц не сообщалось. Месяцем ранее того же года Госдепартамент одобрил передачу Киеву 210 ракет и 37 пусковых установок на сумму $47 млн. В январе-феврале 2022 года США доставили на Украину девять пакетов военной помощи, включая комплексы Javelin. Помимо этого, 20 января США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.

ПТРК NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) разработан шведской компанией Saab. Комплекс одноразового применения оснащен оптической системой наведения и способен осуществлять пуск ракет из замкнутых помещений. Заявленная производителем толщина брони, пробиваемой снарядом, составляет 500 мм.