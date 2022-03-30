В США решили ускорить производство ракет для Украины

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Министерство обороны США заявило о намерениях ускорить темпы производства зенитных ракетных комплексов «Стингер» и противотанковых ракет «Джавелин». Причина – стремительное сокращение этих вооружений на складах американской армии, так как ракеты постоянно переправляются на Украину для борьбы с российскими военными, которые проводят специальную операцию в этой стране.

Недавно Украина запросила у США регулярно поставлять по 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger. Такие аппетиты удивили даже мощный американский военпром. Только к 7 марта 2022 года США и НАТО передали Украине 17 000 противотанковых и 2 000 зенитных ракет. 16 марта Белый дом объявил о помощи Украине на 800 млн долларов. В частности, Киеву решили передать дополнительные 800 зенитных Stinger и 2000 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Хотя ранее производственная линия Stinger была остановлена, ее пришлось перезапустить для выполнения заказов по производству ракет на экспорт. Теперь рассматриваются варианты увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства. В частности, планируется нанять новых рабочих, производить новые компоненты для замены старых, закупить оборудование для дополнительной линии.

В настоящее время, по утверждению специалистов, изготовление серийной партии ракет Stinger занимает от 18 до 24 месяцев. Компания Raytheon уже заключила контракт на производство продукции для экспорта за рубеж на сумму 320 миллионов долларов.

Также США работают над увеличением темпов производства ракет Javelin. В 2022 году планируется произвести 6000 противотанковых комплексов. Какая часть из них поступит на вооружение украинской армии, пока не сообщается.