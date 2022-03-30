Войти
Военное обозрение

В США решили ускорить производство ракет для Украины

241
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США заявило о намерениях ускорить темпы производства зенитных ракетных комплексов «Стингер» и противотанковых ракет «Джавелин». Причина – стремительное сокращение этих вооружений на складах американской армии, так как ракеты постоянно переправляются на Украину для борьбы с российскими военными, которые проводят специальную операцию в этой стране.

Недавно Украина запросила у США регулярно поставлять по 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger. Такие аппетиты удивили даже мощный американский военпром. Только к 7 марта 2022 года США и НАТО передали Украине 17 000 противотанковых и 2 000 зенитных ракет. 16 марта Белый дом объявил о помощи Украине на 800 млн долларов. В частности, Киеву решили передать дополнительные 800 зенитных Stinger и 2000 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Хотя ранее производственная линия Stinger была остановлена, ее пришлось перезапустить для выполнения заказов по производству ракет на экспорт. Теперь рассматриваются варианты увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства. В частности, планируется нанять новых рабочих, производить новые компоненты для замены старых, закупить оборудование для дополнительной линии.

В настоящее время, по утверждению специалистов, изготовление серийной партии ракет Stinger занимает от 18 до 24 месяцев. Компания Raytheon уже заключила контракт на производство продукции для экспорта за рубеж на сумму 320 миллионов долларов.

Также США работают над увеличением темпов производства ракет Javelin. В 2022 году планируется произвести 6000 противотанковых комплексов. Какая часть из них поступит на вооружение украинской армии, пока не сообщается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
Похожие новости
18.03.2022
Конфликт на Украине — стимул для оборонной промышленности США
14.02.2022
Украину продолжают накачивать оружием
31.01.2022
Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса
29.11.2021
The Hill (США): наращивание российских войск заставляет Вашингтон нервничать
25.11.2021
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
12.07.2019
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены