В США возникли сложности с производством ракет для ПЗРК Stinger

Производитель управляемых ракет для ПЗРК Stinger заявил о сильном сокращении запасов деталей для вооружения. В результате пройдут годы, прежде чем Raytheon Technologies сможет производить новые ракеты, сообщил гендиректор компании.

Это вооружение США поставляют Украине. Но поставки не могут длиться бесконечно, так как компания Raytheon Technologies не производила эти ракеты для американской армии последние 20 лет.

По словам руководителя компании, запас материалов для Stinger сейчас очень ограничен.

"Мы активно пытаемся найти ресурсы для некоторых материалов. Нам придётся перепроектировать часть электроники ракеты и головки самонаведения" - приводит слова гендиректора Raytheon Technologies Грега Хейса Defence One.

Хейс сообщил об этом инвестиционным аналитикам по время квартального отчёта.

Компания Raytheon задействована также и в производстве ракет для противотанковых комплексов Javelin, их создают в партнёрстве с Lockheed Martin.

Руководители Raytheon встречались с официальными лицами Пентагона по вопросам с производством ракет в последние недели, когда Украина потребовала предоставить ей это оружие. В начале апреля замминистра обороны Кэтлин Хикс обсуждала с Raytheon усилия Пентагона по пополнению запасов американского оружия на фоне вооружения Украины. Несмотря на это, генеральный директор компании заявил, что не ожидает, что Пентагон разместит крупные заказы на пополнение запасов Stinger и Javelin до 2023 или 2024 года.

"Российская газета" сообщала, что применение украинской стороной комплексов Stinger и Javelin показало низкую эффективность этого оружия. Их не только захватывают в качестве трофеев после боев с националистами, но и используют против украинских вооруженных формирований.

Дарья Воронина