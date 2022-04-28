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Военное обозрение

В США сообщили о проблемах с производством новых ПЗРК Stinger для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

США в своем стремлении насытить Украину средствами ПВО перестарались и остались без переносных зенитных комплексов как для себя, так и для украинской армии.

Как сообщает агентство Reuters, запасы ПЗРК Stinger почти исчерпаны, а восстановить их быстро не получается.

Производство новых зенитных комплексов Stinger столкнулось с трудностями. Все дело в том, что Армия США не закупала новые ПЗРК с 2004 года, ограничиваясь только запчастями. Комплекс считается устаревшим, а основная линия производства "Стингеров" была закрыта еще в 2020 году. В то же время находившегося на складах количества ПЗРК хватало для применения в случае локальных конфликтов, а также до появления новых зенитных комплексов. Но тут случилась военная операция России на Украине и США все свои запасы отправили Киеву.

Сейчас появилась необходимость восполнить количество переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, но брать их негде. Так как комплекс устаревший компании не желают его производить, а тем более переориентировать свои мощности. Кроме того, возникают опасения, что после конфликта на Украине этот ПЗРК вообще не будет нужен никому. Производитель комплекса компания Raytheon заявляет об отсутствии комплектующих, а также о том, что темп производства ПЗРК на оставшейся линии крайне низок. Правда мощности можно нарастить, но это потребует дополнительных вливаний и времени, года два примерно.

По имеющимся данным, США отправили на Украину 1,4 тысяч ПЗРК Stinger и сейчас изыскивают возможности поставить еще, но уже из запасов других стран НАТО, так как свои уже исчерпаны.

Ранее компания Raytheon заявила о планах по увеличению производства вооружений, в том числе и для Киева, но только противотанковых комплексов Javelin. Речи о ПЗРК Stinger не было.

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Россия
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Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
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2020-й год
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