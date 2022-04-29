Источник назвал новые сроки возвращения в боевой состав АПРК К-132 «Иркутск» проекта 949А «Антей»

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Многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер "Иркутск" проекта 949А "Антей" вернется в боевой состав Тихоокеанского флота в 2023 году, об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли. По его словам, именно такие сроки стоят в имеющихся планах судостроителей.

АПЛ "Иркутск" проходит ремонт с модернизацией на Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне Приморского края. Работы на субмарине фактически начались в 2019 году, хотя на "Звезду" "Иркутск" доставили в 2001 году, а вывели в резерв в ожидании ремонта аж в 1997.

Буквально месяц назад министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве заявил, что в 2022 году Центр модернизирует АПРК "Иркутск", но точные временные рамки не обозначил, поэтому вероятным сроком возвращения субмарины с боевой состав ТОФ назвали конец этого года. Теперь новая информация, но уже от источника в кораблестроительной отрасли. По его словам, в планах судостроителей передать "Иркутск" в 2023 году. Но здесь опять нет точных сроков, поэтому можно только гадать, в начале года это произойдет, в его середине или вообще в конце. Очень расплывчатая информация.

АПЛ "Иркутск" по существующим планам вернется в боевой состав ВМФ России в 2023 году

- приводит ТАСС слова источника.

В конце декабря 2020 года источник в кораблестроительной области сообщил, что АПЛ "Иркутск" получила новые ракеты взамен ПКР "Гранит". По его словам, вместо 24 противокорабельных ракет "Гранит", субмарина после модернизации получит 48 ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Номенклатура используемых подлодкой ракет будет зависеть от выполняемой задачи.