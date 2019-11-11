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Военное обозрение

Модернизированные АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" получат "Цирконы"

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Проходящие капитальный ремонт и модернизацию большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей") "Иркутск", после возвращения в строй смогут применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Источник изображения: topwar.ru

Криворучко посетил Дальневосточный судостроительный кластер, где проверил ход работ по модернизации БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников", которые ведутся в Центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и многоцелевой атомной подводной лодки проекта 949А ("Антей") "Иркутск", проходящей модернизацию на Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне Приморского края.

По словам замминистра, модернизированные БПК и АПЛ получат универсальные пусковые установки, позволяющие применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников". (...) Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон"

- сообщил журналистам Криворучко, добавив, что возможность применять "Цирконы" получит и АПЛ "Иркутск".

Ранее сообщалось, что многоцелевая АПЛ проекта 949А ("Антей") "Иркутск" будет модернизирована до уровня 949АМ. В ходе модернизации на субмарину будут установлены новые универсальные пусковые установки под современные крылатые ракеты "Калибр" или "Циркон", которые заменят ПКР "Гранит". Возвращение АПЛ в состав ТОФ планируется в 2022 году.

БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" после модернизации станет фрегатом, решение об этом уже принято. В ходе модернизации он получит противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35 и универсальные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Возвращение корабля в состав ТОФ намечено на следующий год.

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
К-132 Иркутск
П-800 Оникс
Х-35
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пр. 1155
ТОФ
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