Модернизированные АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" получат "Цирконы"

Проходящие капитальный ремонт и модернизацию большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей") "Иркутск", после возвращения в строй смогут применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

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Криворучко посетил Дальневосточный судостроительный кластер, где проверил ход работ по модернизации БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников", которые ведутся в Центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и многоцелевой атомной подводной лодки проекта 949А ("Антей") "Иркутск", проходящей модернизацию на Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне Приморского края.

По словам замминистра, модернизированные БПК и АПЛ получат универсальные пусковые установки, позволяющие применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников". (...) Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон"

- сообщил журналистам Криворучко, добавив, что возможность применять "Цирконы" получит и АПЛ "Иркутск".

Ранее сообщалось, что многоцелевая АПЛ проекта 949А ("Антей") "Иркутск" будет модернизирована до уровня 949АМ. В ходе модернизации на субмарину будут установлены новые универсальные пусковые установки под современные крылатые ракеты "Калибр" или "Циркон", которые заменят ПКР "Гранит". Возвращение АПЛ в состав ТОФ планируется в 2022 году.

БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников" после модернизации станет фрегатом, решение об этом уже принято. В ходе модернизации он получит противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35 и универсальные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Возвращение корабля в состав ТОФ намечено на следующий год.