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Интерфакс-АВН

АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" смогут применять гиперзвуковые ракеты "Циркон"

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Большой Камень (Владивосток). 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Модернизируемые для Тихоокеанского флота РФ большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск" смогут применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников". Уверен, что руководство (Центра судоремонта "Дальзавод", Владивосток) должным образом отнесётся к выполнению поставленной задачи и сроки сдачи корабля смещаться не будут. Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволит ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон"", - сказал Криворучко журналистам в пятницу по итогам посещения предприятий Дальневосточного судостроительного кластера.

Замминистра сообщил, что такую же возможность получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую, в свою очередь, планируется передать ТОФ в 2022 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет принята на вооружение. "Циркон" обязательно будет", - заявил президент РФ в Калининграде во время посещения корвета "Гремящий" и судостроительного завода "Янтарь".

Как сообщал "Интерфакс", современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркона".

20 февраля в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковым оружием - морской ракетой "Циркон". Президент РФ тогда заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

По имеющимся данным, гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

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Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Гремящий
К-132 Иркутск
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
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Криворучко Алексей
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Проекты
2020-й год
885 Ясень
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ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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