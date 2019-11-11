Модернизируемые для ТОФ БПК "Маршал Шапошников" и АПЛ "Иркутск" в перспективе получат гиперзвуковые ракеты "Циркон"

ЦАМТО, 8 ноября. Модернизируемые для Тихоокеанского флота большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая АПЛ проекта 949А ("Антей") "Иркутск" в перспективе получат гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам посещения Дальневосточного судостроительного кластера.

"В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников"... Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", – сказал он.

Замминистра выразил надежду, что руководство Центра судоремонта "Дальзавод" (Владивосток) "должным образом отнесется к выполнению поставленной задачи и сроки сдачи корабля смещаться не будут".

Такую же возможность – применять "Цирконы", по его словам, получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую, в свою очередь, планируется передать ТОФ в 2022 году, передает "РИА Новости".