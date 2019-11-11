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Российская газета

"Маршал Шапошников" и "Иркутск" вооружат гиперзвуковыми ракетами

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Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Входящий в состав Тихоокеанского флота большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", который в настоящее время проходит модернизацию, а также многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск" в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра обороны России Алексей Криворучко по итогам визита на Дальневосточный судостроительный кластер.

"В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников". Универсальные пусковые установки, которыми оснастят корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал он, отметив, что уверен: руководство расположенного во Владивостоке Центра судоремонта "Дальзавод" ответственно отнесется к поставленной задаче и корабль будет сдан в срок.

Лодка "Иркутск" сегодня тоже проходит модернизацию - на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне. Ее планируется довести до уровня 949АМ и передать ТОФ в 2022 году.

Напомним, что ранее в Калининграде президент России Владимир Путин осмотрел строящийся корвет "Гремящий". Он станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Циркон" обязательно будет", - ответил тогда президент, обращаясь к сопровождавшему его министру обороны Сергею Шойгу.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 "махов", то есть в разы превышать скорость звука, и дальность полета более тысячи километров. Ею планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.

Как известно, корпус ракеты изготовлен из новейшего композита на основе углеволокна. Он снижает радиолокационную заметность ракеты и защищает ее агрегаты от высоких температур, возникающих при движении на гиперзвуковых скоростях. Однако есть у него и еще одно свойство - разогнавшись до 10 тысяч километров в час, ракета одновременно разогреется до звездных температур и будет напоминать в полете огненный шар.


Анна Бондаренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
К-132 Иркутск
Циркон-С 3М22
Компании
Дальзавод
Звезда ДЗ
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Путин Владимир
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Проекты
2020-й год
949А Антей
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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