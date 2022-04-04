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Российская газета

Международный совет военного спорта признал девушку сержанта из России спортсменкой года

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Источник изображения: rg.ru

Мастер спорта России сержант Вооруженных сил РФ Влада Кривенко признана абсолютной чемпионкой мира по версии CISM 2021 года. Девушка является чемпионкой первенства России 2021 года и Воздушно-десантных войск. Она проходит службу в 309-м Центре специальной парашютной подготовки в Рязани.

Отмечается, что среди восьми кандидатов на звание лучшей спортсменки года четверо представляли Вооруженные силы России. На официальном сайте Международного совета военного спорта голосование на звание лучшей спортсменки и спортсмена 2021 года шло в течение двух месяцев. Победители интернет-голосования (один мужчина и одна женщина) автоматически прошли в финальный этап.

На втором этапе президенты спортивных комитетов CISM по видам спорта путем онлайн-голосования, которое завершилось 20 марта 2022 года, выбрали еще двух номинантов среди мужчин и двух - среди женщин.



Определение победителей премии "Лучший спортсмен CISM 2021 года" состоялось в Австрии на Совете директоров CISM путем тайного голосования 19 членов этого органа управления. В него входят представители Алжира, Бангладеш, Бразилии, Гвинеи, Германии, Греции, Зимбабве, Испании, Канады, Китая, Нигерии, Республики Корея, России, Руанды, Сирии, США, Франции и Швеции. По итогам голосования российская парашютистка была признана лучшей спортсменкой года. Соперницами Кривенко стали россиянки, а также спортсменки из Австрии, Франции, Венгрии и Италии.

Среди мужчин лучшим с большим отрывом победил Эдуардо Каррильо Мартинес-Осорио (авиационное пятиборье) из Испании.

Награждение лауреатов состоится на 77-й генеральной ассамблее CISM, запланированной в период с 1 по 9 мая в Перу.

В Минобороны рассказали, что представители Украины, как члены CISM, пытались повлиять на работу совета. Это касалось и попыток исключения наших спортсменов из числа номинантов премии, и лишения нашей страны права провести в августе 2022 года III Всемирные курсантские игры. Но крупнейшая спортивная организация в мире после Международного Олимпийского комитета и Международной федерации университетского спорта на провокации одного из своих членов не поддалась.

Справка "РГ"

Почетная премия лучшим спортсменам CISM вручается отдельно в номинациях среди мужчин и среди женщин с целью признания наиболее значительных спортивных результатов, показанных на соревнованиях CISM в прошедшем году, а также вклада в продвижение ценностей CISM, честной игры, дисциплины и уважения к правилам. Спортсмены номинируются на премию по представлению президентов спортивных комитетов CISM по видам спорта и должны находиться на действительной военной службе и принимать участие в чемпионатах мира CISM и Всемирных военных играх.


Иван Петров

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