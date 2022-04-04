Международный совет военного спорта признал девушку сержанта из России спортсменкой года

Мастер спорта России сержант Вооруженных сил РФ Влада Кривенко признана абсолютной чемпионкой мира по версии CISM 2021 года. Девушка является чемпионкой первенства России 2021 года и Воздушно-десантных войск. Она проходит службу в 309-м Центре специальной парашютной подготовки в Рязани.

Отмечается, что среди восьми кандидатов на звание лучшей спортсменки года четверо представляли Вооруженные силы России. На официальном сайте Международного совета военного спорта голосование на звание лучшей спортсменки и спортсмена 2021 года шло в течение двух месяцев. Победители интернет-голосования (один мужчина и одна женщина) автоматически прошли в финальный этап.

На втором этапе президенты спортивных комитетов CISM по видам спорта путем онлайн-голосования, которое завершилось 20 марта 2022 года, выбрали еще двух номинантов среди мужчин и двух - среди женщин.

Определение победителей премии "Лучший спортсмен CISM 2021 года" состоялось в Австрии на Совете директоров CISM путем тайного голосования 19 членов этого органа управления. В него входят представители Алжира, Бангладеш, Бразилии, Гвинеи, Германии, Греции, Зимбабве, Испании, Канады, Китая, Нигерии, Республики Корея, России, Руанды, Сирии, США, Франции и Швеции. По итогам голосования российская парашютистка была признана лучшей спортсменкой года. Соперницами Кривенко стали россиянки, а также спортсменки из Австрии, Франции, Венгрии и Италии.

Среди мужчин лучшим с большим отрывом победил Эдуардо Каррильо Мартинес-Осорио (авиационное пятиборье) из Испании.

Награждение лауреатов состоится на 77-й генеральной ассамблее CISM, запланированной в период с 1 по 9 мая в Перу.

В Минобороны рассказали, что представители Украины, как члены CISM, пытались повлиять на работу совета. Это касалось и попыток исключения наших спортсменов из числа номинантов премии, и лишения нашей страны права провести в августе 2022 года III Всемирные курсантские игры. Но крупнейшая спортивная организация в мире после Международного Олимпийского комитета и Международной федерации университетского спорта на провокации одного из своих членов не поддалась.

Справка "РГ"

Почетная премия лучшим спортсменам CISM вручается отдельно в номинациях среди мужчин и среди женщин с целью признания наиболее значительных спортивных результатов, показанных на соревнованиях CISM в прошедшем году, а также вклада в продвижение ценностей CISM, честной игры, дисциплины и уважения к правилам. Спортсмены номинируются на премию по представлению президентов спортивных комитетов CISM по видам спорта и должны находиться на действительной военной службе и принимать участие в чемпионатах мира CISM и Всемирных военных играх.

Иван Петров