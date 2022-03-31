Войти
РИА Новости

Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине

131
0
0
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине, эти компании были напрямую связаны с сыном президента США Джо Байдена, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия", - сказал Конашенков.

"Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом", - добавил он.

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.

Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, отмечал Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в этой связи поручил своим людям изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
ЯО
Похожие новости
25.03.2022
Пентагон разрабатывал и утверждал биологический проект «Ю-Пи-2» на Украине
11.03.2022
Выпущенных в ходе биоисследований на Украине птиц отловили в двух регионах России
07.03.2022
В Минобороны РФ сообщают о фактах экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США
07.03.2022
Минобороны РФ предостерегло другие страны от приёма украинских боевых самолетов, это может вовлечь их в конфликт
04.03.2022
Операция на истощение
02.03.2022
Вертолетная практика: как изменилась тактика российских ВС на пятый день операции
04.06.2021
НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»