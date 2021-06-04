Почему Россия резко отреагировала на учения Sea Breeze 2021

Дмитрий Литовкин — об американо-украинских маневрах и российском ответе на них

Источник изображения: © Ukrainian Defence Ministry via REUTERS

Минобороны России сделало необычно жесткое заявление. В Западном Причерноморье готовятся американо-украинские учения Sea Breeze 2021, в которых, помимо Вашингтона и Киева, примут участие еще добрый десяток стран Североатлантического альянса. Всего порядка 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 самолетов и вертолетов и более 100 единиц автомобилей и бронетехники. На фоне уже идущих учений западной коалиции Defender Europe 2021 - не много, в них "против" России от Черного, Балтийского до Баренцева моря "воюют" более 28 тыс. солдат и уже сотни боевых машин, в том числе стратегическая авиация США.

Тем не менее именно маневры вблизи побережья Украины вызывают у наших военных самые серьезные опасения. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, декларируемые как сугубо морские, они далеко выходят за водные рубежи, предусматривая высадку морского десанта, а также действия Сил спецопераций НАТО совместно с сухопутными войсками на территории Украины.

"Конкретно - на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях", - заявил Игорь Конашенков, добавив, что учения будут проводиться на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах.

Сложности понимания

Накануне Sea Breeze генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг с борта самого современного британского авианосца Queen Elizabeth заявил, что на предстоящем саммите альянса в июне страны военного блока "обсудят ряд вопросов, в том числе дальнейшие действия в Афганистане и развитие событий в Белоруссии и на Украине", что НАТО планирует улучшить отношения с Россией. "Ведь она соседствует со странами - членами альянса", - подчеркнул Столтенберг.

При этом чиновник сообщил, что будет налаживать этот процесс исключительно в рамках концепции силового сдерживания.

"Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда [имеем] трудные отношения. У нас по-прежнему сохраняется двойной подход", - сообщил он, подчеркнув, что диалог нужен, чтобы обеспечить транспарентность, а также предотвратить опасные инциденты. С последним у США и НАТО в последние годы становится все сложней. Иначе как можно интерпретировать идущие уже второй месяц в Европе, крупнейшие за последние 30 лет, военные учения Defender Europe 2021. Проводя подобные тренировки войск вблизи российских границ, они только больше провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

Расширение блока за счет включения в альянс новых членов из стран Восточной Европы и Прибалтики вывело Вашингтон и Брюссель на передовую противостояния с Москвой. Отставной командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес откровенно говорит, что сегодняшняя политика сменится завтра войной с Россией и Китаем. Агрессия этих стран неостановима. Надо сплачивать НАТО, вооружать Украину, готовиться к войне за Тайвань. По его мнению, единство НАТО слабое, а новый американский президент Джо Байден проявляет нерешительность.

С генералом можно не согласиться. Единство НАТО сегодня высоко. Иначе как можно трактовать готовность Польши разместить на своей территории базу американской Национальной противоракетной обороны (НПРО), предоставить землю под размещение американских логистических военных центров. Это еще не военные базы, но они позволяют американцам в короткое время перебросить в эту восточноевропейскую страну сухопутные силы и бронетехнику. Показательно поведение Прибалтики, где западные военные ощущают себя уже практически как дома. Во всяком случае, именно самолеты и солдаты США и НАТО несут постоянное дежурство по "сдерживанию российской агрессии". Причем делают это с привлечением средств доставки ядерного оружия - истребителей F-35.

Лязг железа

Украина - одна из главных точек сегодняшнего военного противостояния Москвы и Брюсселя. Для НАТО это последний оплот демократии. Для России - фактор глобальной нестабильности, прежде всего из-за несоблюдения Киевом положений минских договоренностей и желания решить проблему территориальной целостности исключительно силовым путем. При этом, руководствуясь опытом восточноевропейских и прибалтийских стран, поется нескончаемая мантра о российской агрессии и опасности Европе, если ее не сдержать. Своих сил-то явно не хватает. Киев балансирует на гране финансового дефолта. В 2021 году он должен провести пиковые выплаты международным кредиторам по финансовым займам, а при этом надо увеличивать расходы на оборону.

По сравнению с 2020 годом украинские власти уже в этом году подняли траты с 0,48 до 5,93% ВВП (около $10 млрд), но это деньги не на одну только армию и флот, а на весь силовой блок Украины. Военные же получат только $4,16 млрд, которые пойдут не столько на закупку вооружений и военной техники, сколько на содержание самой структуры.

В отсутствие возможностей технического перевооружения проблему стараются решить работой и кадрами. Так, президент страны Владимир Зеленский в апреле текущего года утвердил новые правила призыва резервистов в Вооруженные силы без объявления всеобщей мобилизации. При этом ее можно провести скрытно не только для самих резервистов, но и для гражданского общества. Возможно, для реализации этой цели в Верховную раду уже внесены законопроекты об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. человек и создании Сил территориальной обороны?

Законопроекты имеют статус неотложных, поэтому депутаты обязаны рассмотреть их в первоочередном порядке. По информации украинских СМИ, увеличение численности ВСУ необходимо для реализации закона о национальном сопротивлении (второй поступивший к законодателям законопроект). Составляющими частями этого проекта должны стать: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка к сопротивлению. Согласно новой военной стратегии Украины, которую президент подписал 25 марта 2021 года, батальоны территориальной обороны развернут партизанские действия "в тылу врага", которым считается также Симферополь и Донецк. Все эти меры должны увеличить численность армии с 215 тыс. до 226 тыс. человек - это будет третий показатель в Европе после России и Турции.

При этом президент Владимир Зеленский просится в НАТО и ждет военной помощи от США. С первым пунктом проблемы. На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог скрыть своего разочарования отказом Брюсселя пригласить украинскую делегацию на предстоящий саммит альянса 14 июня. С досады он даже осмелился покритиковать руководство блока, упрекнув его в том, что политика "открытых дверей" НАТО превратилась для Украины в "политику кормления обещаниями".

"Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в Черноморском регионе и против членов альянса", - заявил Дмитрий Кулеба.

Можно сказать, что причины для охлаждения отношений Брюсселя Киев дает сам. В последнее время он слишком часто требовал от военного блока "выполнить обещания" и ускорить процесс принятия страны в НАТО. При этом тон заявлений вполне мог раздражать Брюссель, который, по всей видимости, никак не считает Украину "равным партнером".

Второй тезис о помощи Запада куда более реалистичен. Если не Европа, то США точно не "кинут". Об этом конкретно заявили американские сенаторы после встречи с Владимиром Зеленским 2 июня.

"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается украинская армия и люди в зоне боевых действий, и это нам даст дополнительные аргументы, чтобы по возвращении в США убедить продолжить предоставлять крайне необходимую помощь Украине", - сообщил по итогам переговоров сенатор-демократ Джин Шахин.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков утверждает, что современное оружие и боеприпасы будут поставлены украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, под прикрытием учений Sea Breeze 2021.

"Минобороны будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breеze и реагировать в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации", - уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Сила противодействия

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркивает, что страны НАТО и США уже давно перешли все границы приличия, увеличив за последние годы в несколько раз частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствия боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивая число учений вблизи российских границ.

"За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе", - добавил глава военного ведомства РФ.

Не менее категоричен и глава МИД России Сергей Лавров. Он говорит, что США и их союзники по НАТО увеличивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Как отметил министр, только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. По его словам, Москва вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", - сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Данные организационные мероприятия реализуются совместно с поставкой современного вооружения и военной техники (около 2 тыс. единиц оружия планируется ввести в пользование российских войск в текущем году), уточнил министр.

Пока неясно, за счет чего Россия нарастит численность Западного военного округа. Но возможности у страны есть - за счет внутреннего резерва Вооруженных сил или при помощи общего увеличения личного состава российской армии. В любом случае сигнал послан. Так же как им стало и заявление главы российского военного ведомства о том, что в рамках итогового стратегического учения российских и белорусских военных "Запад-2021" планируется массовое применение авиации.

"Будет создана сложная воздушная обстановка. В этой связи весь авиаперсонал должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях", - сообщил Сергей Шойгу.

Понятно, что ответные шаги Москвы на недружественные действия Запада будут интерпретированы однозначно не в нашу пользу. Но, по всей видимости, других средств парирования вызовов и угроз нашей безопасности уже не осталось.

Симптоматично и то, что уже через две недели должна пройти встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Судя по заявлениям Кремля и Белого дома, единой повестки нет. Глава Белого дома намерен говорить о "правах человека". Кремль рассчитывает обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическую стабильность и урегулирование региональных конфликтов. При этом что проведение учений Defender Europe 2021, что розыгрыш их отдельного эпизода Sea Breeze 2021 никак не делают предстоящую встречу более позитивной.