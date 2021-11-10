США создают военную группировку у южных границ России

В Минобороны РФ сделали очень жесткое заявление по ситуации в Черном море, которое США и их союзники и партнеры пытаются превратить в площадку для реальных угроз безопасности России.

"Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря", - сообщил официальный представитель нашего военного ведомства генерал Игорь Конашенков. Он напомнил, что с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием "Porter" ВМС США. 3 ноября туда зашел американский танкер "John Lenthall", а 4 ноября прибыл штабной корабль "Mount Whitney". 6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы России. "Корабли ВМС США прибыли для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе", - уточнил генерал.

Он обратил внимание, что это не обычные учения, которые готовились заранее и о которых американцы заблаговременно известили Москву. Речь - о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. "Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины", - подчеркнул Конашенков. - С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".

Известно, что сейчас эсминец "Porter" и штабной корабль "Mount Whitney" находятся в грузинском порту Батуми, а танкер "John Lenthall" - в юго-западной части Черного моря. "Российские Вооруженные Силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Напомним, что в конце прошлой недели министр обороны РФ Сергей Шойгу на телеканале "Россия 1" объяснил ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, почему наша страна вынуждена реагировать на заход кораблей НАТО в Черное море, и чем такие заходы чреваты - с учетом того, что все контакты России с НАТО сейчас свернуты. "Естественно, мы наблюдаем за кораблем, сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И, конечно, мы не должны допускать таких вещей, - уверен Шойгу. - Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система (обороны. - прим. ред.) по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны".

Министр тогда добавил, что нынешние инициаторы захода кораблей в Черное море не одиноки в таких проверках и походах. А что же Россия, как она на это реагирует? "Могу сказать, что мы тоже проводим учения и будем их проводить", - заявил Шойгу.

А вот что думают о ситуации военные эксперты. По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, столь жесткая реакция наших военных на заход в Черное море боевых кораблей США и подготовку там военно-морских учений вполне объяснима. Прежде всего, потому что это внеплановое мероприятие, чего раньше не случалось с подобными маневрами. Также обращает на себя внимание привлечение к ним ненатовских стран - Украины и Грузии. Третье - это использование стратегической авиации в качестве элемента освоения театра военных действий на юго-западном стратегическом направлении.

"Известно, что штабной корабль "Mount Whitney", который входит в состав 6-го флота США, способен координировать и управлять действиями в так называемых многосферных операциях. Речь - о действиях на море, суше, в воздухе и под водой, использовании космических средств, кибер- и информационных операциях и т.д. Тут явно прослеживается намерение освоить и изучить возможность проведения в черноморском регионе многосферных операций, причем наступательного характера. Об этом свидетельствует использование ударных самолетов стратегической авиации США", - уверен эксперт.

По его оценке, создание такой группировки наверняка увязывается с ситуацией на юго-востоке Украины.

Ответные действия наших военных Мураховский оценивает как полностью соответствующие плану обороны страны. Группировка войск на этом стратегическом направлении у Южного военного округа и Черноморского флота вполне достаточная, чтобы пресечь любые провокации и даже агрессию. "Они наверняка отслеживают в режиме онлайн все действия войск и сил НАТО, включая тех, кто переброшен в черноморский регион с территории США и Западной Европы. Это не только боевые корабли, но и высокомобильная боевая авиация, в том числе стратегическая", - уверен Мураховский.

Комментарий

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"

- Фактически речь идет о создании многонациональной военно-морской группировки НАТО в Черном море. Она может сыграть роль поддержки при возможном вторжении Украины в Донбасс. В этом главная угроза. Причем там присутствуют не только эсминец с ударным комплексом управляемого оружия, но и командный корабль, который готов взять на себя функции управления группировкой. Плюс танкер, который готов поддерживать операционную готовность кораблей НАТО, дозаправлять их топливом. Поэтому и столь жесткая реакция Минобороны России.

Нельзя забывать, что в черноморском регионе отработали и стратегические бомбардировщики США В-1В как носители ядерного оружия. Поэтому ситуация накаляется. Заявление нашего минобороны - это, собственно, предупреждение, что мы не будем пассивно наблюдать за развитием ситуации и при необходимости готовы оперативно реагировать на нее.

Впрочем, реакция, думаю, будет спокойной, учитывая, что вся акватория Черного моря просматривается нашей радиотехнической разведкой. Плюс у нас есть береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Любая цель в акватории Черного моря может быть поражена при необходимости. То есть имеется возможность нейтрализовать все силы, которые США подтягивают в регион для проведения этой операции.

Юрий Гаврилов