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Деловая газета "Взгляд"

НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием

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В Минобороны РФ утверждают, что натовские военные вооружат Киев под прикрытием учений
В Минобороны РФ утверждают, что натовские военные вооружат Киев под прикрытием учений.
Источник изображения: Денис Петров/РИА Новости

Предстоящие военно-морские учения Sea Breeze станут прикрытием для поставок Украине вооружений из стран НАТО. Об этом заявили в Минобороны России. Киев регулярно запрашивает у Запада наступательные вооружения, но в большинстве случаев получает отказы. Зачем НАТО потребовалось прикрытие для поставок вооружений Украине и как они усилят боевые возможности ВСУ?

Под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Как заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, хотя учения и задумывались как морские, их истинные границы "выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".

Генерал рассказал, что по сценарию учений коалиционная группировка войск будет задействована в "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью неких "незаконных" для Украины "вооруженных формирований", которым "власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку".

И под прикрытием этих учений планируется доставить на территорию Украины современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В связи с этим, подчеркнул Конашенков, Минобороны России будет "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".

Напомним, международные морские учения Sea Breeze проводятся странами НАТО и Украиной в Черном море с целью повышения уровня взаимодействия. Предстоящие учения пройдут с 28 июня по 10 июля с участием Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран-партнеров. В них задействуют около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. На территории Украины учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Стоит отметить, что в начале недели президент Украины Владимир Зеленский обращался к Германии с просьбой предоставить автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и другое оборудование. В ответ глава МИД Германии Хайко Маас гневно отверг запросы президента Украины и счел нереальным разрешить конфликт в Донбассе с помощью поставок вооружений.

"Кроме того, согласно действующему в Евросоюзе соглашению (EU Common Position on Arms Export Controls), страны ЕС официально не поставляют вооружения в места региональных конфликтов, – напоминает военный эксперт Вадим Козюлин. – Именно поэтому такие поставки могут пройти под видом учений".

Эксперт уверен, что в ходе учений натовцы заодно и проверят готовность украинцев использовать такое оружие. "Если есть план поставить вооружения, то для этого нужно подготовить и проинструктировать украинских военных", – полагает собеседник. Козюлин считает, что больше всего Украина сейчас нуждается в американских противотанковых комплексах, новейших средствах противовоздушной обороны и связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), "а все остальное Киев может приобрести на сером рынке в Европе, в том числе боеприпасы советского образца".

Стоит напомнить, что ранее НАТО поставляло вооружение на Украину, в том числе летальное, прежде всего из старых запасов со складов стран Организации Варшавского договора. Американцы отгружали приборы ночного видения, беспилотники. Кроме того, осуществлялись поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin, первую партию которых (37 штук) Киев получил весной 2018 года. Оставшиеся комплексы США по контракту должны поставить Украине в 2021–2022 годах. В апреле стало известно о решении Турции продать Киеву очередную партию беспилотников Bayraktar TB2 (первая сделка была заключена в 2019 году), которые Азербайджан успешно применял во время войны в Карабахе осенью прошлого года.

"Вашингтон намерен сделать красивый ход, поскольку нам будет сложно доказать тот факт, что американское оружие осталось на Украине после учений.

Ранее США также передавали Украине станции засечки артиллерийского огня для контрбатарейной борьбы. И хотя крупномасштабных поставок других вооружений пока не осуществлялось, под видом учений можно поставить самые разные изделия", – полагает собеседник.

Если будут доказаны факты подобных поставок, то в качестве противодействия, по его мнению, "Россия вполне легально может начать поставлять оружие ополченцам, причем в большем масштабе, чем американцы". А бывшие российские военные, которые более не имеют отношения к государственной службе, "вполне могут поехать в Донбасс и оказать ДНР и ЛНР техническую и военно-стратегическую помощь".

"В такой ситуации поставка оружия на Украину означает, что Соединенные Штаты Америки поддерживают нацизм и все те зверства, которые вытворяют карательные батальоны в зоне боевых действий. Сейчас Россия – это страна, не участвующая в этом конфликте, поэтому мы не поставляем туда оружие", – указал эксперт.

В то же время военный эксперт Алексей Леонков предполагает, что поставка вооружений на Украину под прикрытием учений может быть связана с вопросами логистики. "На то, чтобы привезти вооружения для учений и оставить их там, требуется гораздо меньше затрат, чем доставить их после учений. И большого секрета американцы из этого не делают, они лишь выбирают наиболее удобный для себя способ поставок", – отметил он.

При этом собеседник сомневается, что таким образом НАТО предполагает поставить вооружение, которое будет использовано в зоне конфликта в Донбассе. "Американцы используют Украину в качестве основного раздражителя России и стараются не доводить дело до конфликта. Им не нужна третья мировая война с применением ядерного оружия", – пояснил Леонков.

По мнению эксперта, по итогам морских учений Sea Breeze Киев может рассчитывать в первую очередь на интеграцию с информационными системами НАТО. Если же говорить о поставках летального оружия, то это могут быть минометы, снайперские винтовки и другое стрелковое оружие. "Также натовцы могут поставить Киеву контрбатарейные станции и системы разведки. Но серьезное вооружение Украина не получит, это точно. Не будет ни самолетов F-35, ни танков M1 "Абрамс", которые просили украинские власти. Также не будет и корветов или эсминцев "Арли Берк". Максимум, на что может рассчитывать Киев – это списанные сторожевые корабли", – считает Леонков.


Андрей Резчиков

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