МО: Уничтожен беспилотник ВСУ, летевший к Севастополю со стороны Черного моря

В субботу вечером официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил последние сведения о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам генерала, российские подразделения сейчас ведут боевые действия с ВСУ за овладение населенным пунктом Новомихайловка. "В ходе дневных боев уничтожены более 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, 6 бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона", - рассказал Конашенков.

Кроме того, продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке. На этом направлении наши войска уничтожили до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Они также подавили в защищенных укрытиях 7 долговременных огневых точек и 5 бронеобъектов ВСУ.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил РФ поразила 91 военный объект Украины. В их числе два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 20 опорных пунктов украинских подразделений и 52 района сосредоточения боевой техники.

Конашенков сообщил, что наши средства ПВО сбили над населенным пунктом Старая Басань украинский вертолет Ми-24. В течение дня над Балаклеей, Киевом и Черниговом были уничтожены три украинских беспилотника. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю со стороны Черного моря.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены. Среди них 271 беспилотник, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.

Юрий Гаврилов