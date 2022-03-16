В МО РФ заявили об уничтожении под Краматорском ангаров с самолетами и вертолетами ВСУ

Российская авиация и силы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолета, вертолет и 13 беспилотников

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Краматорском ангары, где находились самолеты и вертолеты украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8", - сказал он.

Российская авиация и силы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолета, вертолет и 13 беспилотников, сказал Конашенков.

"Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2", - заявил Конашенков.

По его словам, российская авиация также поразила за сутки 136 украинских военных объектов. "В том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники", - уточнил представитель Минобороны.

Общие потери ВСУ

Генерал-майор добавил, что подразделения Вооруженных сил России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников, 1 306 единиц бронетехники и 127 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1 306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 054 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.